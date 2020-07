Karelys Rodríguez desvela su relación con Cayetano Rivera: “Han sido seis años de relación”

Karelys Rodríguez ha decidido coger las fuerzas necesarias, tras unos meses sin estar en el foco mediático, a raíz de las fotografías en las que aparecía junto a Cayetano en Londres. Ahora, esta chica ha querido contar su versión de los hechos mediante una exclusiva en la revista Lecturas.

Lo primero que ha querido hacer es “silenciar” las bocas de todas las personas que no se han creído su historia, y que llegaban a tacharla de mala persona: “Me he decidido a dar declaraciones porque se han dicho cosas horribles de mí”. Entre sus planes inmediatos, además, se encuentra pasar página y continuar con su vida: “Siento que hasta que no saque lo que tengo dentro no puedo salir de esto”. Por eso, ha dado un paso al frente. Para intentar olvidar todo lo vivido que le ha causado tantos problemas interiores.

Karelys Rodríguez desvela su verdad sobre Cayetano Rivera Ordóñez

Karelys ha revelado que mantuvo una relación de seis años con Cayetano Rivera y a espaldas de su mujer Eva González: “Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido unos seis años de relación”, aseguraba a la revista Lecturas. Con el paso de los años, se han visto de manera intermitente pero ha destacado que si alguna vez han perdido el contacto es por que ella se ha molestado con él.

“Estaba enamorada, aunque me lo negaba a mí misma”, indicaba Karelys. Una relación que le ha llegado a causar mucho daño en su autoestima: “Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima al estar con una persona en unas circunstancias así”.

Recordamos la exclusiva de Karelys Rodríguez en enero sobre el diestro

El pasado mes de enero Karelys se atrevió a hablar en 'Hola'. Por aquel entonces, era la primera vez que le poníamos rostro a la abogada. Sin embargo, su versión era bien distinta ya que dijo lo siguiente: “Somos amigos. En 2014 salimos juntos durante unos meses. Coincidió con su ruptura con Eva”.

En esa entrevista, habló sin tapujos: de cómo evolucionó su relación, cómo y por qué se reencontraron en Londres, de cómo conoció a Cayetano... “Nos conocimos en 2012, cuando nos presentó un amigo común. Desde el primer momento tuvimos mucha conexión y no paramos de bromear. Desde que Cayetano y yo rompimos hasta ahora, hemos mantenido una amistad en la que nos hemos tenido mucho cariño. Ahora se ha visto lamentablemente perjudicada con todo esto”, aseguraba Karelys Rodríguez.

Sobre las fotografías en Londres aseguró que aquel día habían quedado para comer, pero que al final no pudieron. Ella se enteró de esas fotos porque el propio Cayetano se lo contó: “Sólo podía pensar ¿Y ahora, qué hago?"

Tras estas palabras, Eva González habló durante la presentación de una de las ediciones de 'La Voz': “Lo único que tengo que decir es que las cosas caen por su propio peso. Yo confío en la persona que tengo al lado y ya está”.

Hoy la modelo y presentadora contestaba con una sonrisa a las declaraciones hechas por Karelys Rodríguez. Eva ha optado por el silencio y ha decidido sonreír en señal de que todo marcha bien en la relación que mantiene con el diestro. Durante el confinamiento nos regalan vídeos y fotografías que hemos podido ver de los dos con el pequeño Cayetano.