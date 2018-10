Eva González se ha convertido en la nueva presentadora de La Voz. Las reacciones.

Eva González se ha convertido en la nueva presentadora de La Voz de Antena 3. La sevillana deja MasterChef después de seis años de intenso trabajo junto a Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. La propia Eva fue la encargada de dar la gran noticia junto a Pablo Motos en El Hormiguero.

Desde entonces, las reacciones no se han hecho esperar y una de las más tristes por la marcha del programa ha sido la propia Samantha. La chef ha explicado que se enteró como todo el mundo: "Nos hemos enterado todos hoy, no sé si presentarme a La Voz a cantar con ella, no tengo ni idea, lo he leído, no sabemos qué ha pasado. Me da pena, pero no te puedo decir si va a dejar MasterChef, no se sabe nada".

Además, la hermana de Colate asegura que para ella la modelo es una verdadera amiga: "Eva y yo compartimos camerino, cantamos juntas todo el tiempo, hacemos deporte, es mi confidente, mi amiga, hablamos".

Por su parte, Óscar Higares, el último expulsado de la edición VIP del programa de cocina, nos confesada: "Eva González es presentadora y me imagino que de repente en el camino de cada uno pues quieres hacer cosas nuevas y no quedarte en una misma cosa. Ojalá que sea para bien, le deseo a Eva lo mejor del mundo, le tengo un cariño muy especial y que en esta nueva etapa que pueda disfrutar tanto como ha disfrutado en Mastercherf. Ahí ha disfrutado como la que más, se lo pasaba tan bien que nos los trasmitía a nosotros".

También Jesús Vázquez ha querido despedirse públicamente de este formato que tantas cosas buenas le ha traído: "Ya no está en mi empresa. Yo soy un chico Mediaset y lo seguiré siendo. Tengo que despedirme de La Voz, pero bueno, son etapas. Dejo muchos amigos allí, pero sino me hubiera ido de La Voz no me hubiera llegado lo próximo".

FRANCISCO RIVERA, UN CUÑADO DE LO MÁS ORGULLOSO

Y por último, el propio Francisco Rivera nos ha hablado del fichaje de su cuñada: "En casa estamos como locos. Diré que me he enterado hoy también. Era tal el secreto. No sé si mi hermano también, pero bueno. La verdad que muy contentos. Para Eva es una oportunidad fantástica, apuesta de Antena 3 total y ahí estamos toda la familia. Mejor sitio imposible".

Pero ¿y cómo está la propia Eva González? Pues la nueva presentadora de La Voz ha confesado en exclusiva para las cámaras de Europa Press que está "muy ilusionada, la verdad, muy bien".