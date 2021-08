Europa aconseja reducir el intervalo entre las dos dosis de la vacuna contra las nuevas variantes de covid-19

El Centro Europeo para el Control de la Enfermedad (ECDC, por su acrónimo en inglés) ha emitido un comunicado este miércoles en el que recuerda que las vacunas son efectivas y protegen "contra las enfermedades graves y la muerte" causadas por la covid-19.

En este sentido, el científico jefe del ECDC, Mike Catchpole, ha asegurado que si bien es cierto que las vacunas son efectivas para prevenir la covid-19 grave, desde el ECDC y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se está considerando la posibilidad de "reducir el intervalo entre la primera y segunda dosis, dentro de los límites autorizados".

