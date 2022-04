Estudios revelan que las decisiones tomadas por la intuición son acertadas: No solo hay que atender a la razón

En ocasiones nos dejamos llevar por la intuición, pensando que no es bueno, puesto que siempre debemos hacer caso a la razón. Sin embargo, varios estudios han demostrado que esto puede no ser tan cierto como pensamos. En muchos casos, las decisiones que tomamos a través de la intuición son acertadas. Esto es lo que dice la investigación llevada a cabo por un equipo de la Universidad de Tel Aviv, que ha sido publicada en la revista 'PNAS'. Puede ser que te haya pasado que tu razón daba algo como válido, pero tu intención te dictaba lo contrario.

En su investigación, los científicos dicen que "los seres humanos se desvían de la teoría de la elección racional si sus estimaciones de los valores de los atributos de una alternativa cambian en función de los valores de los atributos de las alternativas en competencia. En nuestro artículo, informamos tales desviaciones de la racionalidad dependientes del contexto". Desde que somos bien pequeños se nos quedan grabadas en la mente diferentes experiencias que hemos vivido. A partir de este momento y a lo largo de la vida, todas las experiencias nos ayudan a tener intuiciones.

La intuición es el resultado del aprendizaje

Por este motivo, en algunos casos no nos fiamos de alguna persona o de un hecho. Del mismo modo, intuimos si una situación puede o no salir bien si decidimos tomar una decisión concreta. Nuesta mente tiene unas "huellas cerebrales", aquellas situaciones vividas en el pasado que nos dejaron una marca, por ser positivas o negativas. Estas huellas nos sirven para adaptarnos a las nuevas experiencias que se nos presentan. Nuestro cerebro y la capacidad que tenemos para pensar y razonar las cosas es lo más valioso que tenemos, nos enseña a través de las experiencias. Estas hacen que la intuición se forme y nos ayude a tomar decisiones. Por lo tanto, la razón no es la única encargada de esta función.

Con la intuición somos capaces de tomar una decisión en tan solo varios segundos. De manera diaria utilizamos la intuición sin darnos cuenta, como, por ejemplo, al decidir qué trayecto queremos tomar o qué vamos a comer. Nuestro cerebro decide no utilizar la razón, puesto que son preguntas sencillas cuya respuesta no necesita razonarse. Esto se debe a que la acción se ha realizado en múltiples ocasiones y nuestra mente la tiene aprendida, si no fuese así, un individuo no sería capaz de saber la respuesta adecuada para esas simples cuestiones cotidianas.

Sin embargo, los expertos han corroborado que la intuición no es innata, se va desarrollando según vivimos experiencias que nos aportan un conocimiento sobre la vida. Solo nacemos con dos instintos, que son los que han permitido la permanencia en la Tiera del ser humano: la reproducción y la supervivencia. No obstante, los instintos aparecieron por el aprendizaje que llevaron a cabo los primeros hombres, comprendiendo que el fuego quemaba y podía ser mortal, al igual que los animales. La intuición es algo a lo que tenemos que prestar atención, puesto que se ha aprendido con el tiempo y las experiencias adquiridas de nuestro entorno, por ello suele tener una información acertada. Esto no implica que siempre debamos hacerle caso, hay que saber dividir entre la razón y la intuición.