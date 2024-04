Un estudio muestra que una mejor alimentación podría ralentizar la progresión de la ELA

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Universidad de València (UV) concluye que la reducción de la ingesta de grasas saturadas, fósforo y sodio, así como el aumento del consumo de grasas cardiosaludables, hidratos de carbono complejos y proteínas de alta calidad y fibra podrían ayudar a mejorar la sintomatología y ralentizar la progresión de la enfermedad en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La profesora de la UCV Sandra Carrera, que ha liderado esta investigación, explica que se ha llegado a esta conclusión tras analizar los perfiles nutricionales, clínicos y sociodemográficos de cuarenta pacientes españoles con ELA procedentes de distintas comunidades autónomas; todo ello, gracias a la colaboración de la Fundación Española para el fomento de la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (FUNDELA).

Carrera afirma que el estudio apunta también a la necesidad de una "educación nutricional" de los pacientes y sus familiares: "Es una metodología interesante para enseñarles la ciencia de la nutrición; y debe ser realizada por profesionales sanitarios especializados, como dietistas y nutricionistas".

Además, la investigación ha permitido comprobar que la ELA espinal es el fenotipo clínico predominante en España. En concreto el 57,5% de los pacientes presentan este fenotipo, que el 32,5% tienen el fenotipo bulbar y el (10%) el fenotipo familiar. Por otro lado, la distribución geográfica de la enfermedad muestra un patrón relativamente homogéneo.

Los resultados de la investigación realizada por Carrera, junto al resto de expertos de la UCV y la UV, han sido publicados por la revista científica Nutrients en un artículo titulado Nutritional, Clinical and Sociodemographic Profiles of Spanish Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis (Perfiles nutricionales, clínicos y sociodemográficos de pacientes españoles con esclerosis lateral amiotrófica).