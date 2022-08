Estrés familiar ante una previsión de coste récord del inicio del curso escolar

La espiral inflacionista lo inunda todo, también la vuelta al cole que supondrá un gasto medio superior a los 400 euros por hijo. Estamos ante el mayor aumento del coste del inicio de curso que recordamos y en 7 de cada 10 hogares solo pensar en el desembolso que van a suponer los libros, uniformes, material escolar y extraescolares ya genera estrés. Los padres afrontan la situación calculadora en mano y se plantean todo tipo de medidas de ahorro para poder costear la escolaridad de sus hijos.

Cada familia desembolsa cada año de media casi 1900 euros de media por hijo según los cálculos de la OCU y el 60 por ciento de ese desembolso lo hacemos en septiembre. Con una inflación que en julio escaló hasta el 10,8 por ciento es lógico pensar que la cifra pueda dispararse este año y afectar de forma desigual a los productos y servicios que implica esa vuelta al cole como la ruta escolar por el impacto del carburante o el comedor con los precios de la alimentación por las nubes. Según datos del comparador Banqmi, el gasto de esa vuelta al cole será este año un 4,71 por ciento mayor que en 2021. En Concapa estiman que el desembolso puede llegar a ser un 25 a 30 por ciento superior al del año pasado.

De 400 a 425 el gasto medio por alumno

425 euros por hijo escolarizado gastará de media cada familia en esta vuelta al cole según el cálculo del comparador https://www.idealo.es/ que cifra en el 12 por ciento la subida del precio de los libros, dos puntos por encima del IPC y en el 8 por ciento el aumento del gasto en material escolar, dos puntos por debajo. En Banqmi han cifrado el desembolso por hijo en una media de 405 euros en el que calculan será el mayor aumento de un inicio de curso escolar en 5 años. Con cálculos como el de la principal asociación de padres de la escuela concertada el aumento sería el mayor en dos décadas.

Las familias activan todo tipo de estrategias de ahorro

Ante el mazazo que se avecina y al que muchas familias hacen frente desde que acabó el curso escolar en junio, muchas son las estrategias de ahorro que están activando para tratar de hacer más llevadera la vuelta al cole y el agujero que supone para la mayoría de las economías.

Pablo Sánchez tiene 5 hijos y forma parte de los padres que llevan meses haciendo cuentas para cuadrarlo todo. En esta familia el retorno escolar se planifica y ya en junio piden libros y uniformes a otras familias cuyos hijos ya no los van a necesitar “ahora en septiembre compramos lo que falte que si un pantalón, una falda de uniforme o unos calcetines y para todos zapatos porque se destrozan y es más personal”.

“Lo que estamos viendo es que en líneas generales te sube todo y si cualquier cosa te sube entre un 20, un 25 o un 30 por ciento empieza a multiplicar cuando tienes 5 hijos. Por eso hemos decidido para empezar que no movemos el coche y que los niños van al colegio en transporte escolar. A partir de este año hemos suprimido la merienda y todos llevarán su tartera. En cuanto a las extraescolares solo las vamos a mantener para los dos pequeños que tienen 13 y 9 años. El resto que tienen de 16 años para arriba si las quieren se las tendrán que costear”, señala Pablo en COPE.

Y es que según la plataforma Appinio, 2 de cada 10 niños dejarán de ir a actividades extraescolares. Y el 14 por ciento se llevarán la comida desde casa.

“El que no vayan al comedor nos supone un ahorro de más de 300 euros y suprimir la merienda equivale a otros 180 a 200 euros al mes. Y es que solo los libros que hemos tenido que comprar este año porque no los hemos podido conseguir pues si el año pasado nos salían por 18 a 22 euros ahora nos salen por entre 25, 26 o 27 euros, pues es otra subida que tenemos que afrontar. La ruta tampoco la usamos porque también ha subido ni muevo el coche porque no me sale rentable” subraya Pablo.

El gasto para esta familia de la vuelta al cole es considerable "ya otros años y sin tener en cuenta las extraescolares nos cuesta entre 900 y 1200 euros solo en uniformes, libros, transporte y material escolar" asegura este padre de familia numerosa.

Mariángeles tiene dos hijos y también lo ve cuesta arriba: “una falda de colegio te cuesta 49 euros, una sudadera 30 euros, un polo 25 y no puedes coger solo uno de cada, tienes que comprar por lo menos dos porque hay que lavar la ropa y después está el chándal que va aparte, las deportivas, los zapatos y todo multiplicarlo por dos. Los uniformes han subido, los libros también y al final te quitas tu de cosas para dárselo a las niñas”.

“Hay que comprarle un ordenador a la pequeña que empieza en tercero de la ESO y también el material escolar sin olvidar de pagar matrículas. Es un mes durito” admite Patricia que también tiene dos hijos.

Planificar, reutilizar y mirar ofertas

Desde las organizaciones de consumidores recomiendan planificar lo mejor posible esa vuelta al cole y escalonar las compras. También abogan por las ofertas, pero mirando la letra pequeña y sin comprar más de lo que necesitemos, por reutilizar todo lo reutilizable y el transporte compartido. En materia de precios importante según subrayan comparar porque según explica el portavoz de OCU, Enrique García, “solo con los libros las diferencias de precios en función de la tienda en la que compres alcanzan el 25 por ciento”.