La estremecedora historia de un niño de dos años que conmueve a todo un barrio

La fiesta grande que su barrio, el Colerain Township de Cincinnati (Ohio), le ha preparado al pequeño es este domingo. Papá Noel desfilará en un camión de bomberos, habrá villancicos y, ta,mbién los superhéroes estarán presentes este día.

Sus padres decidieron adelantar estas fechas de celebración en familia porque su hijo sufre un cáncer cerebral muy agresivo. Su padre asegura en The New York Times que "ya no hay esperanza. Ha desarrollado un quinto tumor y no pueden hacer nada más".

Mayo de 2017

Brody no tenía una infección de oído, su diagnóstico era mucho más grave. Peor de lo que pudieran imaginar. El hospital ha tratado al pequeño con los métodos más fuertes que ha podido (hay que tener en cuenta que el niño es muy pequeño y no puede someterse a cualquier tratamiento) pero uno de sus cuatro tumores creció cerca de un 30% y además desarrolló un quinto.

Tras la amarga e impactante noticia que recibieron, los padres de Brody se dieron cuenta de que era muy probable que su hijo no estuviera con ellos en Navidad. Y han puesto todo su empeño para que su hijo se sienta feliz.

Manos a la obra: Navidad en septiembre

No es fácil que Santa Claus llegue en septiembre o que un muñeco de nieve habite en el jardín de los Allen en estas fechas. Pero los padres de Brody estaban decididos.

Movilizaron a todo el barrio, colocaron luces de Navidad y un enorme árbol en la puerta. Los vecinos también decoraron sus casas. "Se despertó un día y el árbol estaba fuera. Él no sabe que no es realmente Navidad, simplemente lo está disfrutando", ha explicado lu hermana mayor de Brody a 'The New York Times'.

La página de Facebook, Team Brody, no ha parado de recibir mensajes de todas partes. La familia también habilitó una página en GoFundMe, a finalees de junio donde ha recibido más de 21.000 dólares en donaciones.

"Hacemos Navidad en grande", decía Todd Allen para WCPO: "Para nosotros, se trata de tiempo en familia y esos recuerdos y tradiciones que nunca podrás recuperar".

Shilo Allen, la madre de Brody, asegura en su cuenta de facebook que "han sido tocados por un ángel terrenal"