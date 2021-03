Estoy embarazada y me han llamado para vacunarme: ¿hay algún peligro?

No hay evidencias. Es la frase que más repiten especialistas y documentos oficiales al abordar las recomendaciones para la vacunación antes, durante y después del embarazo. Hasta el momento no se han detectado problemas o efectos secundarios relacionados con la gestación o la lactancia, pero es demasiado pronto para tener resultados concluyentes, como explican los expertos consultados por COPE

- ¿Podría afectar la vacuna a la fertilidad?

A día de hoy no hay ninguna evidencia científica de que ésta o cualquier vacuna contra otra enfermedad pueda causar esterilidad, explica en Cope el Dr. Juan Luis Alcázar,Co-director del Departamento de Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra. La misma tésis defiende la Asociación Británica de Fertilidad en un artículo publicado en The British Medical Journal.

Pero en el caso del COVID además sería imposible haber llegado a esa conclusión. “Para determinar que alguien es estéril, debes dar un margen de 12 meses”. Dada la velocidad con la que se han producido los ensayos de las vacunas contra el Covid “no ha transcurrido tiempo suficiente ni de lejos para saber si hay algún efecto en la fertilidad”, concluye Alcázar. Explica por tanto que cualquier afirmación que relacione estas nuevas vacunas con un posible efecto secundario de esterilidad sólo puede ser un bulo, dado que no ha dado tiempo a demostrarlo científicamente. En cualquier caso, “con la experiencia de vacunaciones previas no parece que vaya a haber un efecto negativo" pero no se puede descartar.

-¿Qué hacer entonces ante la posibilidad de un embarazo próximo?

La recomendación de Sanidad es que pasen 15 días desde la vacunación hasta un posible embarazo. Y la Organización Mundial de la Salud eleva ese periodo hasta un mes. Por su parte la Sociedad Europea de Reproducción ofrece dos alternativas para futuras embarazadas: esperar tres meses después de la vacunación o buscar el embarazo intentando evitar el contagio por todos los medios posibles. Además, si en el momento de recibir la vacuna la mujer piensa que puede estar embarazada, puede retrasarse la vacunación.

Se trata en cualquier caso de recomendaciones por prevención, a la espera de evidencias. Desde la Asociación Española de Vacunología, explican en Cope que "en principio, desde una perspectiva teórica no debería haber ningun problema

en la vacunación a embarazadas, pero lógicamente cuando no hay una evidencia científica no se puede hacer una recomendación global".

- Vacunas a embarazadas: sólo en casos muy concretos

La recomendación general de la OMS es que las embarazadas esperen a dar a luz para vacunarse. Pero hay dos excepciones, explica Amós García Rojas: “por un lado, las mujeres con alto riesgo de infección, como pueden ser las sanitarias. Y por otro, aquellas embarazadas que tuvieran previamente otras patologías de base y que pudieran por ello tener complicaciones severas en caso de contagio”. Hablamos de diabetes, hipertensión, obesidad, o edad materna avanzada. En esos casos, el Presidente de la Asociación Española de Vacunología tiene claro que recomendaría la vacunación aunque “el balance entre riesgo y beneficio debe ser valorado siempre entre la paciente y su especialista”.

Por norma general las embarazadas siempre quedan fuera de los primeros estudios de cualquier fármaco. Ahora mismo dos estudios analizan los posibles efectos de las vacunas contra el COVID en el embarazo. El de la farmacéutica nortamericana Pfizer en concreto se está llevando a cabo con cuatromil gestantes de nueve países, incluida España, pero no habrá resultados hasta 2023. Hasta entonces, lo único que la ciencia parece tener totalmente claro es que nunca deben utilizarse en embarazadas las vacunas que tengan virus vivos. Cosa que no ocurre con ninguna de las utilizadas actualmente en España. Serían ejemplo de esta modalidad las vacunas contra la rubeola o las paperas, siempre contraindicadas durante la gestación.

- ¿Y qué hay de la lactancia?

También faltan datos, pero se considera que no hay un riesgo especial para el lactante. De hecho varios estudios intentan comprobar actualmente si la madre puede transmitir anticuerpos a su bebé a través de la leche materna. La lactancia no es ninguna contraindicación para la vacuna, sentencia Amós García Rojas. " Se puede vacunar una mujer que está dando el pecho sin ningún tipo de problema ni para ella ni para el niño que está amamantando" en línea con la recomendación que viene haciendo la OMS.