Con este truco puedes conseguir bebida gratis en el avión

La llegada de las aerolíneas "low-cost" ha supuesto un abaratamiento, de manera genérica, del coste de los billetes de los trayectos. Pero en muchas ocasiones, no es oro todo lo que reluce. La idiosincrasia tan determinada de este tipo de empresas conlleva una serie de cuestiones que son las que realmente permiten llegar a ofrecer al público dichos precios. Es decir, existe una serie de efectos secundarios generados por esta filosofía de empresa.

Este el caso de la comida, la bebida y servicios y productos derivados que puedes pedir dentro de un avión. Lo que en otras ocasiones se consideraban elementos básicos y habituales en un vuelo, ahora pasan a ser un complemento extra. Es en este tipo de servicios, donde las compañías buscan sacar mayor rédito a su vuelo. Esto es así ya que lo que antes llego a ser hasta gratis ahora supone un gasto considerable, dado el aumento de sus precios. Es por ello que muchas personas deciden prescindir de estos alimentos durante sus vuelos para evitar así pagar un precio mucho más alto por volar.

Llegados a este punto, es necesario que conozcas la existencia de una serie de técnicas que pueden ayudarte si quieres conseguir abaratar el consumo de alimentos durante tu viaje, ya que podrás conseguirlos de forma gratuita. Verificando todo esto, dos azafatas de vuelo, las cuales se han hecho virales con sus vídeos, han revelado los trucos para conseguir consumir estos productos de manera gratuita.





Hacer ver los errores

El primero de los consejos a llevar a cabo lo explica Kat Kamalani, azafata de una conocida aerolínea además de creador de contenido en la plataforma Tik Tok. Con más de 825.000 seguidores, la joven publica vídeos relacionados con su profesión. Entro ellos, dada su viralidad, se destaca uno en el que explica como se pueden conseguir bebidas gratis a bordo de un avión. Para ello, tal y como explica en su publicación, que supera los 28.000 likes, solo necesitas seguir una serie de pequeñas indicaciones:

El principal paso a seguir debe ser es el de no mentir. Es decir, para conseguirlo, tan solo será necesario demostrar tu sinceridad como pasajero con el personal encargado, en este caso los auxiliares de vuelo: "Así que si estás sentado en tu asiento y el monitor o el aire acondicionado o algo está roto y no podemos arreglarlo, tenemos un pequeño iPhone con el que podemos darte bebidas gratis para compensar ese percance", expresa la azafata en la red social explicando así el paso clave a seguir.

Se considera un truco ya que es algo que no suele venir explicado y, por lo tanto, poca gente sabe. De este modo, desvelando la herramienta, Kamalani aconseja e invita a que los viajeros, obviamente de forma educada y correcta, llamen a la azafata de turno y le expliquen el problema. Aunque pueda no tener correlación, a modo compensatorio por el perjuicio, esto puede permitirte conseguir productos completamente gratuitos. «Si eres grosero y malo, no te vamos a dar una bebida gratis», agrega la trabajadora manifestando que importa no solo el contenido, sino también la forma.

La reciprocidad de la propina

El otro gran truco para conseguir el objetivo lo explicar Cierra Mist, una conocida influencer con más de tres millones de seguidores. Cabe resaltar que en una de sus publicaciones la trabajadora revela la otra gran forma y como ejecutarla. La teoría expuesta por la creadora de contenido parte de la amabilidad. Es decir, ella, a través de su cuenta, explica que la mejor manera de conseguir un buen trato por parte de los azafatos es tratar de ser amable con la tripulación de cabina.

Para ello, la auxiliar canadiense explica que, si al comprar algo del carrito dejas una propina, tendrás prácticamente aseguradas bebidas gratis durante el viaje. Aunque el personal de vuelo tiene prohibido aceptar propinas, puede quedárselas si el pasajero insiste. De esta manera, al dejar una pequeña ayuda a los azafatos, el jefe de cabina puede otorgar una invitación gratis a ese cliente a las bebidas que quiera.

Resultante de esto es que adquieres un producto por un precio muy inferior al de venta al público en ese espacio. Asimismo, nunca está demás tener un detalle con los trabajadores del vuelo. Por correspondencia, estos pueden pueden sorprenderte con un café, un zumo o un batido, entre otros tipos de consumiciones disponibles. La propia Mistt afirma que «aunque no puedo prometerlo», es «probable» que desde la compañía les otorguen una bebida gratis.