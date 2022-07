Las huelgas de personal planean sobre las aerolíneas 'low cost': ¿será el fin del "bajo coste"?

Los sindicatos de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair -USO y Sitcpla- han convocado nuevos paros de 24 horas, de lunes a jueves, desde el próximo 8 de agosto hasta el 7 de enero de 2023, ante la negativa de la dirección a entablar cualquier diálogo con ellos. La huelga puede ser indefinida desde mediados de agosto.





En Easyjet España,los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) retoman, a partir de este viernes, seis nuevas jornadas de huelga convocadas también por USO y Sitcpla. Estos paros responden al bloqueo de la negociación del II Convenio Colectivo, en la que el sindicato pide un aumento de alrededor del 40% del salario base, a lo que se sumaría el complemento por el número de horas de vuelo.





Tan solo este miércoles, Lufthansa ha cancelado más de 1.000 vuelos por la huelga del personal de tierra convocada por el sindicato alemán ver.di -secundada por 20.000 trabajadores de la aerolínea-, para presionar a la empresa a subir los salarios. 134.000 pasajeros se han visto afectados.

Todas estas protestas, nos llevan a preguntarnos: ¿qué está pasando en el sector aéreo? ¿Son las líneas de bajo coste las más afectadas por las huelgas de su personal? ¿Están en riesgo de desaparecer las 'low cost'?

¿Pueden afrontar las compañías aéreas las indemnizaciones por los paros?

De momento, tanto desde la dirección de Ryanair como desde Esayjet, hablan de resultados y resultados positivos tras el hondo agujero del 2020 por la pandemia y pasan de puntillas por los conflictos laborales, por las heridas sangrantes que tienen en una parte de su cuerpo, en ese importante miembro español.

Michael O’Leary, presidente de Ryanair, presentaba este lunes 25 de julio resultados del primer trimestre fiscal de la aerolínea irlandesa. La compañía obtuvo un beneficio neto de 170 millones de euros frente a las pérdidas de 273 millones de euros del mismo periodo de 2021. Una recuperación significativa que va unida al aumento de pasajeros entre abril y junio con 45,5 millones de usuarios, cinco veces más que en el mismo periodo de 2021 muy marcado por las restricciones por la pandemia. Pese a ir todo mejor, los dirigentes de Ryanair han decidido subir sus tarifas un 10% respecto a los precios que se aplicaban en 2019. La explicación de la aerolínea está justificada en las circunstancias que están fuera de su control: la subida de precios de los combustibles por la inflación y la guerra de Ucrania.

¿Y qué dijo sobre los paros del personal de cabina en España? Nada. Para O'Leary, los retrasos y las cancelaciones de vuelos en muchos aeropuertos y aerolíneas europeas -sobre todo la suya-, durante estas últimas semanas, se han debido a los "retrasos sin precedentes en las operaciones de los controladores aéreos y personal de tierra".





En Easyjet, los resultados habrían sido positivos si la aerolínea no hubiera tenido que desembolsar 145 millones de euros solo en indemnizaciones a los pasajeros afectados por cancelaciones o retrasos de más de tres horas. Según la compañía con sede en Ginebra, el mercado aéreo se ha recuperado y "está funcionando prácticamente como antes de la crisis del coronavirus, pero las cancelaciones tienen un coste muy alto". Si no hubiera tenido que compensar a los pasajeros, Easyjet habría obtenido, en lo que llevamos de año, 30 millones de euros.

Artículo 7 del Reglamento Europeo: compensación de 250 a 600 euros

Y en medio de todos estos conflictos laborales de altos vuelos se encuentra, como siempre, el pasajero. El pasajero que no solo ve como se frustra su deseo de llegar al destino -ya sea por placer o por trabajo-, sino que además pierde horas interminables de su vida que nunca podrá recuperar. ¿Tiene ese tiempo y nervios compensación posible?

Los pasajeros afectados por los paros que ya han pasado y los que vienen tanto de Ryanair como de Easyjet, tienen derecho a reclamar compensaciones de al menos 250 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos derivados por la cancelación del vuelo.

Pero, además en el transporte aéreo, por su propia naturaleza, trasciende de las fronteras nacionales como asegura el Ministerio de Transportes que vela porque se cumpla la normativa europea en cuanto a cancelación de vuelos, retrasos, denegación de embarque o cambio en las condiciones del billete.

En el caso de España, la autoridad encargada de velar por el cumplimiento sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).





El fin del low cost

Las huelgas vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que se ha venido planteando en los últimos años, incluso mucho antes de que la pandemia dejara tocado del ala al sector aéreo: ¿estamos ante el final de las compañías de bajo coste?

Javier Gándara, director general de Easyjet para el Sur de Europa y presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), entre otros cargos, escribía en 2019 en un artículo titulado "THE END OF LOW COST ... OF THIS YEAR" que "después de más de veinte años, la mayoría de las aerolíneas han evolucionado sus modelos de manera similar, lo que hace muy difícil determinar qué es lo que supuestamente estaría a punto de desaparecer. Sin embargo, después de haber escrito hace algo más de un año en estas mismas páginas sobre el tema “¿El fin del low cost, en serio?", me temo que no nos quedará más remedio que volver a él dentro de unos meses, para recordarles a todos que todavía queda modelo low cost para rato, aunque estaremos asistiendo de nuevo a su final … del próximo año".