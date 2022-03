Estos son los castillos reales en los que vivieron las princesas Disney

Los lugares fantásticos que aparecen en las películas de Disney no son completamente inventados por la mente de sus creadores, si no que algunos están basados en lugares reales que se pueden visitar, e incluso uno de ellos se encuentra en España. Los enormes castillos de las princesas Disney con los que todos hemos soñado para vivir, existen en la vida real. Maravillas que podemos contemplar sin tener ni si quiera que salir de nuestro país, ya que uno de los más famosos se encuentra en Segovia. Aquí se explican algunos de ellos.

El castillo de Blancanieves

La primera película de una princesa en el mundo cinematográfico de Disney fue 'Blancanieves y los siete enanitos', una historia estrenada en 1934 en technicolor. En el relato, la joven Blancanieves vive en un precioso palacio, donde su madrastra malvada planea asesinarla para convertirse en la más bella del reino entero. Lejos de ser un lugar inventado, el castillo está inspirado en el Alcázar de Segovia (España), una arquitectura medieval que fue construído en nuestro país a principios del siglo XII. Este espacio es uno de los más visitados de todo el territorio español, debido a su gran fama por tener la forma característica parecida a la proa de un barco. Se encuentra situada en lo alto de un terreno rocoso, una zona estratégica que servía a sus habitantes para poder vigilar todo el territorio y avistar cualquier ataque.





Palacio de Aladdín

La película de 'Aladdín' es muy reconocida por todos, ya que se relataba la historia de amor entre una princesa y un ladrón callejero árabes, algo que sorprendía puesto que no es una cultura similar a la nuestra (cultura oriental). En la ciudad de Ágraba, un muchacho llamado Aladdín vivía de lo que robaba a la gente de la ciudad. Encontró una lámpara mágica con un genio que le concedería tres deseos. Por su parte, la princesa del reino, Jasmine, quería poder gobernar su país sin que su futuro marido tuviese más poder que ella. El espléndido Palacio del Sultán en el que vivía está basado en el famoso Taj Majal (India), una de las siete maravillas del mundo moderno.





'La Cenicienta'

Cenicienta, aquella chica que estaba bajo el mando de su madrastra y sus dos hermanastras que la trataban como una criada, pero que consiguió (gracias a su hada madrina) ir al baile del príncipe y enamorarse de él. Es mundialmente conocida la historia del zapatito de cristal, que solo encajaría en el pie de la mujer a la que pertenecía. Aquel que a ninguna otra joven del reino le entró. El palacio del príncipe es uno de los más grandiosos de todas las princesas Disney y representa al Castillo de Neuschwanstein (Baviera, Alemania) en la vida real. Es un castillo construido en 1869 como vivienda del rey de Baviera, Luis II.









El mundo de 'La Bella durmiente'

Esta película de 1959 trata el cuento de una princesa Aurora, que fue maldecida por la bruja Maléfica a pincharse el dedo con una aguja al cumplir los 16 años. Tras esto, caería en un sueño profundo del que no despertaría si no recibía un beso de amor verdadero. Su castillo, al igual que el de Cenicienta anteriormente mencionado, está inspirado en el castillo de Neuschwanstein, el único que cuenta con una versión real en el parque temático de Disneyland en California, París y Hong Kong. Además, fue el propio Walt Disney el que quiso construir esta réplica en sus distintos parques de atracciones.

El reino de Rapunzel en 'Enredados'

La versión cinematográfica del cuento de 'Rapunzel' de Disney es más moderna, estrenada en 2010, relata la historia de una joven secuestrada por una anciana debido a su pelo mágico. este es capaz de sanar heridas y rejuvenecer a las personas. Un ladrón rescata a la mujer de la torre en la que estaba enclaustrada y la devuelve con sus padres. El feliz reino situado en una maravillosa isla del que proviene Rapunzel, denominado "Corona" es idéntico al Mont Saint-Michelle (Francia). Esta zona geográfica renacentista francesa está también rodeada por mar y coronada en lo alto su conocida bahía. Es uno de los lugares de Normandía más visitado por los turistas.









'La Bella y la Bestia'

Otra de las primeras princesas del universo Disney fue Bella, de 'La Bella y la Bestia' estrenada en 1991. En un pueblecito francés vivía Bella, una apasionada lectora de historias románticas que vive su propio romance con una bestia, la cual era un príncipe que había sido hechizado hacía años por una bruja. Su objetivo era conseguir un beso de amor verdadero antes de que se cayese el último pétalo de una rosa mágica. El imponente castillo de la bestia era en realidad una adaptación del castillo de Chambord (Francia), situado en el Centro-Valle de Loira. Se trata de una arquitectura propia de la época renacentista, es uno de los más grandes del Loira. Aunque, curiosamente, solo tuvo la función de pabellón de caza del rey Francisco I, quien mandó construirlo.





'La Sirenita'

La increíble historia de Ariel, una sirena que sueña con convertirse en humana porque se ha enamorado de un príncipe, fue puesta en cines en 1989. El príncipe Eric vive en un castillo a los pies del mar, que está basado en el real castillo de Chillon (Suiza). Se encuentra en el Lago de Ginebra, es una arquitectura que fue mandada construir en el siglo XII como monumento dedefensa militar, que fue ocupada por la familia real de la Casa de Saboya y, posteriormente, por la realeza bernesa desde el siglo XVI hasta el XVIII.