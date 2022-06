Este es el proceso por el que el pollo ha aumentado un 400% su tamaño en solo 50 años

El pollo que conocemos no siempre ha sido así. Su tamaño ha ido evolucionando con los años. La intención del ser humano era crear animales con grandes muslos y pechugas, para que fuesen capaces de abastecer a más personas por un bajo precio. Por ello, en 1946, cuando acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense decidió unirse con una empresa para establecer un concurso denominado como 'Chicken of Tomorrow Contest'.

La finalidad de dicho evento era invitar a granjeros y criadores de todo el país a que desarrollasen, a través de la selección artificial, pollos de engorde con un rápido crecimiento, además de una buena calidad de su carne. "Con la competencia se querían producir aves que pudieran ganar masa muscular rápidamente y que se pudiesen sacrificar a una temprana edad", explica al medio BBC Richard Thomas, experto en arqueología de las aves de la Universidad de Leicester, Reino Unido.

Aumento del tamaño en un 400%

Este fenómeno se basaba en la alta demanda que había de proteínas, ya que el mundo estaba viviendo el llamado 'baby boom', es decir, una gran cantidad de nacimientos. Pero, por otro lado, las consecuencias de la guerra habían provocado que las carnes rojas sufriesen un racionamiento. Así que, en ese momento el pollo solo era considerado un pequeño animal que se criaba para la producción de huevos y que tardaba cuatro meses en hacerse adulto.

Sin embargo, en menos de medio siglo, el tamaño promedio de los pollos de engorde aumentó un 400%. Así lo expuso un estudio publicado en el año 2014 realizado por la Universidad de Alberta. Los autores afirmaban que la competencia fue lo que hizo que se diese este cambio en la fisionomía de los pollos, hasta convertirlos en lo que conocemos actualmente. Y es que los deseos de los americanos era que cada hogar tuviese un pollo a su disposición como alimento para conseguir que la población estuviese bien alimentada.

"Fue con esta competencia en la década de 1940 que los primeros pollos de engorde o pollos manufacturados, por decirlo de alguna manera, fueron generados", apunta el profesor Thomas. Por este motivo, un pollo actual tarda solo cuatro o cinco semanas en alcanzar el tamaño ideal para ser sacrificado. Es decir, un tiempo mucho menor si se compara con los cuatro meses anteriores. Además, su precio también se vio afectado: se redujo en un 47% desde 1969 hasta 2019, según un artículo de 'The Economist'.

¿Es peligroso para la salud?

Gracias al concurso, la bajada de precio y a los nuevos métodos de producción, esta carne se convirtió en un bien de consumo que era accesible para millones de ciudadanos. Sin embargo, el proceso de selección genética ha sido muy amplio, lo cual sumado con la poca esperanza de vida que tienen, ha generado bastantes críticas en la sociedad. Y es que los pollos de engorde suelen ser criados en grandes naves donde son alimentados con piensos altos en proteínas durante 23 horas diarias. Esto se consigue con un sistema de luz que les interrumpe los ciclos de sueño.

El espacio destinado para la cría de los pollos no es limpiado hasta que estos son sacrificados y va a entrar una nueva camada. Solo en una nave pueden entrar entre 20 mil y 50 mil pollos. Están tan predispuestos a las condiciones con las que son criados que fuera de la granja no podrían sobrevivir. Lo que la gente suele preguntarse es si este tipo de producción cárnica tiene algún efecto negativo en nuestra salud. La respuesta es no, ya que los cruces genéticos solamente sirven para un crecimiento más rápido. Lo único que puede ser considerado como una amenaza potencial contra nuestra salud es la forma de producción.