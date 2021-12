Esta es la recomendación y predicción de Elon Musk sobre qué trabajo será el mejor pagado en los próximos años

Elon Musk ha hecho muchas predicciones sobre el futuro de la sociedad y el papel que jugarán sus empresas Tesla y SpaceX . El millonario tiene opiniones muy fuertes y no tema para nada expresarlas en entrevistas, conferencias y también en redes sociales. En esta ocasión ha hablado sobre un tema importantísimo para muchos y que puede despejar las dudas de muchos. Ha hablado sobre el impacto que tendrá la Inteligencia Artificial en los trabajos del futuro y mencionó las carreras que serán seguras.

Musk puede que sea un firme defensor de todo lo relacionado con la tecnología. Pero no es nada positivo en cuanto a sus implicaciones para el mercado laboral. De hecho, el consejero delegado de Tesla afirma que uno de los grandes desarrollos de la tecnología podría suponer el fin de muchos puestos de trabajo.

“ La inteligencia artificial hará que los trabajos sean un poco inútiles ”, apuntó Musk en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial. En el mismo evento preguntaron si debían estar preocupados. El desarrollo de nuevas tecnologías siempre ha hecho obsoletos algunos trabajos, pero también genera nuevas necesidades, la cuestión es saber adaptarse. Aunque una máquina puede hacer el trabajo que alguna vez perteneció a una persona, ahora requiere que alguien la controle.

Los menos vulnerables a esta alteración laboral serán las personas que puedan programar el software de la IA, señaló Musk, quien además recomendó a los jóvenes que estudien ingeniería. Pero, incluso entonces, dijo, “ eventualmente la IA simplemente escribirá su propio software ”. También serán las mejor pagadas y las que menos desempleo sufran, añadió. Los comentarios de Musk se producen en medio de un creciente debate sobre el impacto de la tecnología en la mano de obra mundial. El Foro Económico Mundial ha pronosticado que para 2022 se habrán desplazado 75 millones de puestos de trabajo.

Pero no todo fue pesimismo. El multimillonario afirmó también que las empresas centradas en la interacción humana seguirán prosperando, incluso en un panorama laboral en rápida evolución: “La gente disfruta interactuando con otras personas”, afirmó. “Si trabajas en algo que implica a las personas o a la ingeniería probablemente sea un buen enfoque”, siguió.

A principios de 2021, desde su cuenta personal de Twitter, anunció un puesto de trabajo en busca de personas enfocados al desarrollo de inteligencia artificial. “Como siempre, Tesla está buscando ingenieros expertos en inteligencia artificial que se preocupen por resolver problemas que afectan directamente la vida de las personas de manera importante”, aseguró.

As always, Tesla is looking for hardcore AI engineers who care about solving problems that directly affect people’s lives in a major way.https://t.co/0B5toOOHcj