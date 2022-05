¿Está permitido dormir en el coche?

Los viajes en coche por las vacaciones de verano están cada vez más cerca y muchas personas se plantean dónde pueden alojarse que no sea caro o cuántas horas seguidas van a tener que estar conduciendo. Así que hay quienes se plantean el poder dormir en el coche, como si fuese nuestro propio hotel cinco estrellas. Pero claro, surge la duda de siempre, ¿es esta acción sancionable? La respuesta es no, está completamente permitido dormir en el coche, porque este es de tu propiedad. Es más, para aquellos individuos que vayan a hacer un largo trayecto conduciendo es casi recomendable que lo hagan en algunos casos.

Estar tantas horas en la misma postura transitando por carreteras interminables puede llegar a fatigar mucho y que nos entre el sueño. Y es que la fatiga es una de las principales causas por las que uno se sale de la carretera y tiene un accidente de tráfico. Por ello, para evitar accidentes de tráfico y no poner en peligro ni a nosotros mismos ni a otros conductores, es mejor parar en algún área reservada para ello y echar una cabezada que nos despeje para poder continuar la marcha. Así lo dictamina la DGT. Además, explican que es legal mientras que la actividad que se realice dentro del vehículo no afecte al exterior. Por lo que no podremos poner mesas o sillas alrededor del coche.

Dormir sí, acampar no

Obviamente, lo mejor sería poder disfrutar de una habitación de hotel con su cama bien cómoda, pero no vamos a ponernos exquisitos. No obstante, esto no solo sirve para los casos de viajes, también se puede aplicar a otras situaciones como haber pasado la noche fuera de fiesta y tener un cansancio acumulado, así como un par de copas de más. Por ello, volvemos a recalcar que puedes optar por dormir en tu vehículo y no poner en peligro la vida de nadie. Ahora bien, hay que ser específicos en esto de dormir en el coche.

Siempre y cuando nuestro vehículo esté correctamente parado y estemos cumpliendo las normas de circulación, podremos dormir sin el miedo a ser sancionados. No obstante, si el coche está mal estacionado (obstaculizando algún paso o el tránsito de los demás, así como por haber aparcado en algún lugar con límite horario), sí podremos llevarnos una multa a casa. Esta puede alcanzar los 200 euros. Así que mucho ojo con dónde dejamos nuestro vehículo. Por otro lado, si estamos pensando en viajar y dormir en el coche, hay que tener en cuenta que solo podremos acampar en los lugares habilitados para ello (que tienen sus propias normas). Fuera de ellos está completamente prohibido.