Se dispara el intercambio de casas entre particulares, una práctica para abaratar las vacaciones hasta un 35%

Viajar se ha convertido en un lujo que no está al alcance de todos los bolsillos, por lo que cada vez surgen más alternativas. En este contexto, se dispara el intercambio de casas, una práctica para abaratar las vacaciones. Se trata de una opción que permite ahorrar entre un 30 y un 35% de media de todo el presupuesto del viaje, según las principales plataformas y las estimaciones de los propios usuarios, al no tener que pagar alojamiento. La estancia la pasas en la casa de otra persona, a cambio de ceder también tu vivienda en las mismas fechas o en otras.

España es el segundo país donde más intercambios de casas se producen y la provincia de Barcelona el destino favorito del mundo para hacerlo. Ocupamos, por lo tanto, el segundo puesto mundial, solo superados por Francia, y por delante de Estados Unidos, que es donde comenzó este fenómeno hace más de 30 años.

Cómo funciona

Existen diferentes plataformas para el intercambio de casas por vacaciones. El servicio es similar en todas ellas: pagas una cuota anual, que ronda los 160 euros, con la que puedes intercambiar tu casa todas las veces que quieras.

Para ello, debes ponerte en contacto con otros usuarios que ofrezcan su casa y tratar de llegar a un acuerdo. Una de las posibilidades es encontrar otra familia que quiera ir a tu casa en las mismas fechas que tú a la suya, aunque a veces esto resulta complicado de cuadrar. Otra opción es hacerlo en fechas diferentes, en el caso de que vayas a realizar otro viaje y tu casa se quede, por lo tanto, libre en algún momento. Y la tercera opción y la más habitual es dejar tu casa a una familia y, posteriormente, ir tú a la casa de un tercero que tenga su vivienda disponible para la fecha que quieres, lo que permite tener más opciones para cuadrar al poder negociar con más de un usuario.

No solo la casa

El perfil principal de quienes llevan a cabo esta práctica es el de familias con hijos. De hecho, suponen entre el 40 y el 45% de los usuarios.

"Valoran la comodidad de llegar a una casa real que cuenta con muchos extras, por ejemplo, que haya habitaciones infantiles con juguetes. También se intercambian el coche, bicicletas, equipamiento y las mejores recomendaciones para hacer con niños, restaurantes o mercados. Es un tipo de vacaciones muy personalizado", explica Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange en España, la plataforma de intercambio de casas con más usuarios en el mundo.

Esta práctica ganó adeptos después de la pandemia, pero sobre todo ha crecido desde que comenzó la escalada de precios. "Además de ser una opción económica, intercambiar tu casa en tiempos de pandemia te permitía salir de los circuitos turísticos más masificados, a lo que se suma el plus de ir a casas reales, es decir, sentirte como en casa en cualquier parte del mundo", explica Manrique.

Más de 30 años

Pese a que sea un modelo en auge desde hace poco tiempo, realmente el intercambio de casas lleva más de 30 años funcionando. "Comenzó por un grupo de profesores americanos que querían exprimir al máximo sus vacaciones. Antes no había internet y funcionaba mediante un catálogo en el que veías en papel las fotos de las casas. Las familias se intercambiaban cartas para generar esa confianza. Ahora es mucho más fácil la comunicación y la tecnología te permite leer comentarios de otros usuarios o poder quedar para hacer una videollamada para conocer a la otra familia", relata la portavoz de esta plataforma.

Mirar las reseñas

Revisar las reseñas de otros usuarios es fundamental para asegurarnos de que la experiencia va a ser positiva. Es la recomendación de Valentín, que ha intercambiado su casa en el Prepirineo Aragonés en tres ocasiones: "Como en todas partes, hay que seleccionar. Estuvimos en Mojácar y la experiencia fue buenísima. Luego en Málaga, en un sitio apartado con instalaciones precarias y al final optamos por irnos a un hotel. Por último, en Roma, que fue una experiencia maravillosa. En definitiva, es una experiencia razonablemente buena, pero hay que seleccionar. También hay cosas estupendas para hacer, pero te puedes llevar algún chasco. El funcionamiento es sencillo: invitas a alguien a casa, les dejas algún detalle y los consideras tus invitados. Hablas con ellos, les recomiendas sitios y cuando vas tú, hacen lo mismo contigo".

Quienes han intercambiado sus casas coinciden en que el contacto y las recomendaciones de los anfitriones son esenciales para sacarle el mayor provecho posible a la experiencia, sobre todo para quienes buscan economizar al máximo su viaje.

268 intercambios es el récord español

Elisabeth lleva 13 años intercambiando su casa. Con su marido y su hija han hecho un total de 268 viajes, lo que supone unos 20 al año. De hecho, es la familia con más intercambios de España y los cuartos de todo el mundo, una experiencia que cuentan en su blog Trotamundos Family.

"Empezamos a ver el dinero que nos ahorrábamos y que, con lo que antes nos gastábamos en un solo viaje, ahora podíamos hacer muchos más. No es solo el alojamiento, también es el coche, la moneda, es comer como un local, recibir los consejos de un local... Todo abarata. Lo que pagas, al final, es el billete, que es lo más caro. Luego te da igual el tiempo que estés si no gastas mucho en restaurantes porque comes en casa, como si estuvieras en la tuya. Esto también te permite hacer estancias más largas por poco dinero", cuenta esta usuaria habitual a COPE.

Ahorro

De hecho, esta mujer de Tarragona pone un ejemplo concreto: "Tengo una amiga que se acaba de ir a Riviera Maya con su familia una semana por 6.900 euros en total. Nosotros nos vamos diez días y nos hemos gastado por billete algo más de 300 euros. Nos vienen a buscar al aeropuerto y luego nos dejan el coche para visitarlo todo como un local, ahorrando en las excursiones. No creemos que en total nos suponga más de 300 o 400 euros adicionales".

Elisabeth relata que, incluso, le han llegado a dejar una compra como obsequio en la casa o le han conseguido entradas para ir a un concierto en Viena que, por Internet, desde España, eran imposibles comprar.

Depende del destino

Ella recomienda, sobre todo, esta experiencia en ciudades como Nueva York o Londres, tradicionalmente caras: "En Estambul, por ejemplo, pasas tres noches en un hotel del centro por cien euros toda la familia. Ya depende de si te compensa buscar y negociar una casa o, si vas a un destino no muy caro, optar por ir a un alojamiento tradicional, aunque yo siempre prefiero el intercambio de casas".

Constancia

Pese a esto, Elisabeth reconoce que a veces es difícil conseguir cuadrar con otra familia para llevar a cabo el intercambio: "es complicado coincidir en la misma fecha y que a la otra familia le guste también tu casa, por eso es mejor alquilar tu vivienda y tú buscar alojamiento con un tercero, así tienes más posibilidades. Lo más importante es la constancia porque, o mandas 20 mensajes, o no vas a casa de nadie. Hay que insistir y hablar con diferentes usuarios y más en los destinos populares", recomienda.