España lidera el absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa. El porcentaje de ocupados que se ausentaron del trabajo por este motivo se ha duplicado en la última década en nuestro país hasta superar el 4 %. Las condiciones de trabajo, los salarios bajos y el envejecimiento de la población están detrás de este fenómeno, que cuestan a las arcas públicas 17 mil millones de euros, un 1,4% del PIB. SEFI

Según los últimos datos analizados por Ranstad, correspondientes al año 2023, cerca de un millón trescientas mil personas se ausentan diariamente de su puesto de trabajo por enfermedad. Unas trescientas mil, sin justificante médico. Aunque disminuyó un 3% con respecto a los datos de los anteriores meses anteriores, comparativamente con el mismo periodo del año 2022 la subida es de un 10%.

En ciertas comunidades autónomas, el absentismo es más grave, como en País Vasco (7,8%), Canarias (7,7%) y Murcia (6,9%). Mientras que en La Rioja (5,2%), Madrid (5,2%) y Andalucía (5,5%) el problema, aunque relevante, no tiene la misma magnitud que en otras comunidades.

Pero si abrimos el abanico, la progresión es mucho más preocupante.

Según revela el Estudio socioeconómico sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España, realizado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, El porcentaje de ocupados que se ausentaron del trabajo por incapacidad temporal se ha duplicado en España en la última década, pasando del 2% en 2013 al 4,1% en 2023, según datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (INE).

Esto convierte a nuestro país, junto con Francia y Portugal, en líderes del ranking de absentismo laboral por incapacidad temporal entre los países de la Unión Europea, aunque el crecimiento ha sido significativo en todos los países tras la pandemia.

En España, el coste público de estas bajas laborales, representan un 1,4% del PIB, uno 17 mil millones de euros, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2.021, superando la media de la Unión Europea que se sitúa en el 1,2%.

El coste directo para las empresas y las mutuas que cubren los gastos por contingencia común, ascendieron en 2022, a 21.527 millones de euros, un 14,1% más que el año anterior, según los datos recabados por el Observatorio de Contingencias Comunes de 2022, elaborado por Asepeyo.

“Es una gran preocupación en las empresas-asegura Manel Fernandez Jaria, experto en relaciones laborales y formador de directivos-así lo expresas las compañías con las que yo trabajo es un aspecto que recurrentemente surge, qué

podemos hacer para atenuar todo este absentismo que a veces se encuentran las empresas”.

¿Qué se encuentran los médicos de atención primaria?

“Hay que tener en cuenta los periodos estacionales-explica José Polo, médico de atención primaria y presidente de SEMERGEN- durante el invierno suelen ser infecciones respiratorias agudas. Los últimos años sobre todo COVID este año también el pico de gripe y rinovirus, y debido a ello ha habido aumento el absentismo por bajas médicas. También el sector. Tenemos muchos trabajadores agrícolas y en el verano los golpes de calor y las deshidrataciones, y en la construcción los accidentes laborales por los riesgos que conlleva la actividad”.

El doctor Polo también ha notado en su consulta un incremento importante de bajas médicas por estrés, ansiedad y depresión. “Son problemas cada vez más frecuentes y suele ser causa frecuente de absentismo”.

El médico señala otro factor a tener en cuenta: la edad de la población. “El número de pacientes con patologías crónicas que pueden tener problemas puntuales es cada vez mayor”.

Con todo, el médico de atención primaria encuentra “un poco contradictorio” el alto porcentaje de absentismo “teniendo en cuenta que en España tenemos una esperanza de vida de las mayores del mundo, y nuestros indicadores de salud son buenos con respecto a otros países. Yo creo que es por causas puntuales”.

¿Cuáles son las causas del absentismo?

Influye el ciclo económico. Cuando hay crisis, el absentismo baja según revelan los datos del informe realizado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que abarca desde 2044 a 2023. También el aumento de la preocupación sobre nuestra salud tras la pandemia y la saturación del sistema sanitario durante la COVID. Pero no son las únicas.

“Tenemos un marco normativo que cada vez protege más al trabajador, es más garantista y aunque pueda parecer que es un factor a no tener en cuenta, es importante-asegura Manel Fernández Jaria- y luego están las condiciones de trabajo, muchas veces precarias. De hecho el absentismo afecta más a trabajadores jóvenes y mujeres que justamente son los más sectores con más precariedad laboral. Y luego están las condiciones de trabajo, la cultura de la empresa, las prácticas de recursos humanos, que parece que ahora empiezan a adaptarse a la P de personas…yo creo que por ahí van las cusas”.

Imposible control por parte de la empresa y ¿fraude?

No hay datos oficiales ni oficiosos sobre el número de bajas fraudulentas que puede haber en nuestro país. Si de la cantidad de trabajo que las empresas están dando a los detectives privados para que comprueben la veracidad de algunas bajas médicas y los fraudes laborales en general. Enrique trabaja en Andalucía y nos confiesa que las peticiones han crecido mucho en los últimos años. “Tenemos peticiones a veces de investigar a platillas completas, sobre todo en hoteles, en la cafetería o el restaurante (generalmente por sospecha de robo), y hay empresas grandes o pequeñas que nos llaman para que investiguemos solo a uno o dos trabajadores-explica el detective privado-actuamos por indicación de los abogados de las empresas porque son los que de alguna forma recomiendan que nos contraten para conseguir las pruebas”.

Reconoce que “de los casos que nos encargan el nivel de fraude es altísimo, porque normalmente cuando se nos contrata ya ha habido una paciencia excesiva por parte del empresario, y ya hay algo flagrante realmente. Lo único que necesitamos es conseguir la prueba pero realmente se trata de algo que ya se conoce o que más o menos tenemos indicios”.

No hay datos de fraude en bajas médicas. Fernandez Jaria no cree en este caso que “estemos ante un fenómeno de absentismo endémico relacionado con el fraude-asegura el formador de directivos- Yo creo que el fraude, que obviamente existe, no es causa. No lo enfocaría aquí, yo lo enfocaría más en que las medidas de conciliación no están bien organizadas, no siempre las políticas de gestión de personas definidas por las empresas están orientadas a mejorar el clima laboral, las políticas de recursos humanos no están enfocadas en todos los niveles, en todos los trabajadores, los convenios colectivos tampoco incluyen como se aborda el absentismo laboral, el gobierno no tiene una política de prevención del absentismo importante., Y todo este control no es fácil para las empresas, porque la decisión de dar recae en un facultativo y ahí las empresas no pueden intervenir”.

Los costes

Mencionamos más arriba los cientos de millones de euros que el absentismo laboral cuesta a las arcas públicas y a las empresas. Pero no se trata solo de dinero en este caso. “Hay que sustituir a esos trabajadores y a veces no se pueden sustituir-indica Fernández Jaria- hay costes para los trabajadores que no están de baja laboral, les provoca un sobre esfuerzo. Coste en la calidad del trabajo, porque cuando contratamos una persona sustituta también hay un coste de tiempo hasta que se adapta al trabajo”.

Señala también el experto en Relaciones laborales que no debemos olvidar el absentismo presencial “tu puedes tener un trabajador pero que está absolutamente desconectado del funcionamiento de la empresa, o está en burnout o agotado emocionalmente, y ese está presente, no está contabilizado pero también representa un coste para las organizaciones”.

Las soluciones

Muchas veces organizamos todo de una manera disuasoria, pensando en aquellos trabajadores que hacen trampas, pero la idea es completamente contraria: pensar tu organización para la mayoría de las personas que cumplen. Medidas de conciliación, diagnosticas lo que está ocurriendo en tu empresa, perguntar a los trabajadores como es el clima laboral, evaluar el riesgo psico-social…todo esto nos va a dar pistas que nos ayudarán a crear una polñítica de gestión ad hoc para nuestra organización”.

No estaría de más que el gobierno le diese una vuelta a la regulación. “porque que se sepa-explica en experto-no hay un procedimiento de lucha contra el absentiesmo y análisis de bajas fraudulentas, no se conoce, y además no tenemos datos. Con lo cual, algunas empresas que se encuentran con esas situaciones tienen que actuar de manera unilateral y cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Entonces sí se convierte en u problema para esas empresas”.