Escarabajo pelotero: El animal más fuerte del mundo, capaz de arrastrar más de mil veces su peso corporal

Desde los albores del tiempo, el ser humano ha deseado colocarse en el puesto número uno del animal más fuerte del planeta. Sin embargo, no tenemos las de ganar, puesto que los elefantes son los mamíferos más fuertes. Son capaces de levantar a 130 personas. Aunque las águilas también son merecedoras de este título, ya que pueden levantar cuatro veces su peso y levantar el vuelo cargando con su presa como si nada. No obstante, no debemos desprestigiar a los osos grizzly, el omnívoro más grande de norteamérica, es capaz de levantar su propio peso (550 kilos). Aunque parezca impresionante, los animales más fuertes de la tierra son los insectos.

Siempre que pensamos en insectos con una fuerza sobrenatural se nos vienen a la mente las hormigas. Estas son capaces de levantar veinte veces su peso. Sin embargo, son las hormigas tejedoras asiáticas (Oecophylla smaragdina) quienes se llevan el premio. Unos investigadores de la Universidad de Cambridge lograron tomar una fotografía de una de estas hormigas levantando cien veces su peso. No obstante, estos hitos no superan al verdadero campeón de levantamiento de peso del mundo: los escarabajos peloteros (Geotrupes stercorarius).

Hubo un tiempo en el que se creía que el animal más fuerte era el escarabajo Hércules (Dynates hercules), de tan solo cuatro centímetros de largo y capaz de levantar 850 veces su peso. Suelen habitar varias zonas de Europa, norte de África y algunas regiones de Oriente Medio. No obstante, un día, un científico de la Universidad de Colorado declaró que este escarabajo no era el ser vivo más fuerte del planeta. En realidad, el título fue traspasado a un familiar del escarabajo Hércules: el escarabajo pelotero. Este animal puede arrastrar más de mil veces su masa corporal. Su hábitat se encuentra en Europa y Asia y tiene un tamaño de dos centímetros.

Se les conoce por su característico comportamiento de ir a todas partes con su "bola de excrementos", a la que da forma con sus patas delanteras y que le sirve de alimento. Puede enterrarla a una profundidad de hasta 60 centímetros. Esta masa de excrementos se convierte en el lugar ideal para su apareamiento, dentro suelen dejar uno o dos huevos que estarán ahí hasta que nazcan sus descendientes. Las larvas resultantes estarán viviendo en la masa de heces y alimentándose de ellas durante doce semanas. En este momento saldrán de su "casa" y se convertirán en escarabajos adultos.

Aunque verles rodar su "pelota" marrón nos parezca repugnante, el escarabajo pelotero cumple una función muy importante en la agricultura y en el medio ambiente, ya que limpia los suelos. En algunas zonas se ha comprobado que la labor de estos insectos hace que el contenido nutritivo del suelo aumente. Además, al retirar rápido los excrementos, evita que aparezcan las moscas y otros insectos que pueden causar enfermedades a los animales de granja. Por este motivo, ya hay varios países que han querido introducir a su ecosistema alguna especie de escarabajo pelotero.