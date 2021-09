¿Eres adicto a las redes sociales?

En España, hay más teléfonos móviles (54,34 millones) que personas (47 millones). 9 de cada 10 usan internet, y el 80% están en redes sociales. De media, los españoles perdemos la friolera de 6 horas y 11 minutos de media al día mirando internet y las 2 redes socialesque de media tenemos. Algo que no es de extrañar en el mundo hiperconectado en el que nos encontramos. En muchos casos, se debe al uso que hacemos de él en el trabajo. Pero de esas seis horas, casi dos son las que dedicamos fuera del ámbito laboral, a mostrar nuestras costumbres del día a día.

El 20% de los jóvenes en España admite que tienen un problema de adicción a las redes sociales, de tener que enseñar sus rutinas, sus comidas, y demás. ¿Qué lleva a una persona a querer contar todo lo que le pasa en sus redes? La psicóloga del grupo Introspectía, Martina Zorrilla, habla a COPE de la necesidad de aceptación de nuestros seguidores: “El que veamos a nuestros iguales usando las redes sociales, hace que nos queramos sumar, que queramos compartir la experiencia. Al final los seres humanos somos seres sociales, y tenemos una necesidad de pertenencia que queremos satisfacer”.

¿Cuándo se convierte esto en un problema para nosotros? “cuando dependemos en exceso de la respuesta agradable que nos produce compartir algo. El sentirnos reconocidos es algo que engancha bastante” según analiza Martina Zorrilla en COPE.

Javier es una de esas personas que no podía dejar de compartir contenidos de su día a día en las redes sociales. Hacía 40 stories al día y pasaba todo el día con el móvil en la mano. “Tú cuando tienes un problema con las redes sociales no eres consciente de ello. Simplemente quieres más, y más, y más. Y si no lo tienes te sientes mal. Pero no eres consciente del problema”.

Según la terapeuta, estas personas usan las redes sociales como alternativa a la sociabilización normal: “si no encontramos una forma de relacionarnos con otra personas por el método convencional, lo buscamos en las redes sociales. Y nos es mucho más fácil encontrarlo por esta vía”.

Es entonces cuando pueden llegar los síntomas de adicción. Y son muy semejantes a las del alcohol o otras sustancias. "Una adicción es un problema de aprendizaje. Y como en todos, al final influye la genética y el entorno. ¿Qué le puede estar ocurriendo a esta persona?, ¿Qué problemas tiene en su rutina y decide no afrontar? Esta adicción es un bucle del que se entra muy fácil, pero salir es mucho más difícil. Se pueden dar síntomas de ansiedad, estado depresivo o baja autoestima”.

Estos síntomas los presentaba Javier:“Yo necesitaba ser el centro de atención. Necesitaba que me preguntasen, que se preocupasen. Ten en cuenta que la amistad para mí residía en eso. Si no lo tienes, crees que no le importas a nadie y te desmoronas. Y es cuando llega la ansiedad”.

Javier ahora se ha recuperado. Asiste a terapia y ha conseguido controlar su adicción sin dejar de usar el teléfono móvil. No ha desaparecido de las redes sociales, tan solo se controla y la controla.

¿Se puede vivir sin redes sociales?

Tras ver este ejemplo, queremos mostrar la otra cara de la moneda, una persona que no tenga redes sociales. Ginés tiene 24 años. Nos cuenta que COPE que, en su móvil solo tiene descargado el WhatsApp. No tiene Instagram, Facebook ni Tik Tok. “La verdad es que vivo bastante bien. Muchas veces me pierdo cosas que se comparten entre mis amigos. Pero tampoco es un gran problema”.