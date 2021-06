El epidemiólogo más importante de Suecia sorprende con la variante de Vietnam: le llueven las críticas

Desde que comenzó la pandemia de covid-19, el virus no ha hecho más que mutar y la aparición de nuevas variantes ha ocupado toda nuestra atención.

Después de la variante británica, la sudafricana, la brasileña, la india y otras tantas mutaciones que han desencadenado una ola de nuevas restricciones, se ha detectado recientemente la variante de Vietnam, que para los expertos es un híbrido entre la británica y la india, y que podría ser incluso más infecciosa que las anteriores. Inmediatamente saltaron las alertas en todo el mundo y sobre este asunto ha hablado el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud de Suecia, Anders Tegnell, quien ha escandalizado a los expertos de todo el mundo por sus últimas declaraciones.

EFE/EPA/Anders Wiklund SWEDEN OUT





El epidemiólogo sueco ha asegurado que es improbable que la nueva variante detectada en Vietnam se transmita por el aire. Una premisa que choca directamente con el acuerdo generalizado al que se ha llegado en los últimos meses de que el virus se transmite por aerosoles. Recordamos que el debate se cerró hace varios unos meses, cuando se rechazó que el virus pudiera transmitirse solamente por la expulsión directa de las gotículas de saliva y que, por el contrario, podía quedar suspendido en el aire.

Estas declaraciones han causado gran malestar dentro del colectivo científico, que han criticado que un experto pueda llegar a hacer este tipo de declaraciones, en algunos casos "sin respaldo científico y casi siempre equivocadas", ha señalado Andrew Ewing, miembro de la Academia Sueca de Ciencia. Otros, como la experta Kristen K.Colemanse, se ha pregunta "quién en su sano juicio" podría hacer tales afirmaciones y ha hecho un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud para combatir este tipo de "desinformación".

No se trata de la primera vez que el epidemiólogo sueco es noticia. Y no precisamente para bien. En noviembre, por ejemplo, hizo unas declaraciones contra las mascarillas y aseguró que no había visto hasta entonces un solo estudio que asegurara que eran útiles. "Si nos fijamos en los países con reglas estrictas para el uso de las mascarillas, es difícil ver que les haya ido bien", aseguró por aquel entonces a Reuters.









La variante de Vietnam

El ministro de Sanidad de Vietnam, Nguyen Thanh Long, anunció el pasado sábado que se ha detectado en el país una nueva variante de la covid-19 que mezcla mutaciones de la india y la británica, informan medios locales. "Más concretamente, es la variante india con mutaciones que originalmente pertenecen a la variante británica", apuntó el ministro en declaraciones recogidas por el portal oficialista VnExpress.



La nueva variante fue descubierta al investigar la secuencia del genoma del virus en algunos nuevos infectados en la nación indochina, apuntó el ministro al señalar que esta podría ser más infecciosa y resistente que anteriores variantes.



Vietnam ha registrado en las últimas semanas su peor ola de contagios, alcanzado cifras récord en casos diarios, y que ha preocupado a las autoridades, que hasta el momento han logrado contener con gran acierto la propagación del virus. El éxito de Vietnam en poner freno al avance del virus no se ha replicado en la campaña de vacunación, que avanza lentamente y hasta el momento solo se han inoculado el fármaco a algo más de un millón de vietnamitas entre una población de 96 millones.