La epidemia ha potenciado la venta 'on line' de medicamentos hasta un 400%

La epidemia por el nuevo coronavirus ha potenciado la venta 'on line' de medicamentos hasta un 400 por ciento, según ha comentado el editor del Observatorio del Medicamento, Enrique Granda, quien ha señalado que a lo largo del mes de abril se ha producido una retracción del consumo en las farmacias.

"Esto se debe a la limitación de la entrada de los pacientes (en los establecimientos); falta de funcionamiento de servicios de pediatría en la atención primaria; infrautilización de servicios sanitarios para atender enfermedades crónicas; falta de instauración de nuevos tratamientos y, cómo no, temor de los pacientes a acudir a los servicios sanitarios públicos y privados, para evitar contraer la enfermedad", ha explicado.

Dicho esto, el experto ha avisado de que pronostican una "lenta y difícil" recuperación por la prevención de la población a acudir a los centros públicos o privados de Atención Primaria para obtener medicamentos. "Con carácter general que las pandemias, si resultan negativas para toda la economía, también lo son para las farmacias", ha añadido.

En concreto, en el análisis del mercado se aprecia que la epidemia ha potenciado extraordinariamente la venta 'on line', hasta en un 400 por ciento (en la semana 16) aunque por distintas vías, no solamente Internet. La evolución de la venta 'on line' es de tal magnitud que tras la epidemia el mercado 'on line' pasará a consolidarse en una forma "muy diferente" a la situación anterior, aunque como es lógico no alcance las cifras actuales.

También ha podido detectarse un cambio "muy notable" en los canales de venta de los proveedores a las farmacias, ya que se ha superado la venta presencial, de forma parecida a lo ocurrido en otros países, aunque en España e Italia con mayor intensidad por el efecto del confinamiento al que hemos estado sometidos.

"Venimos insistiendo en los observatorios que recogen datos sobre la pandemia que la desprotección y la falta de pruebas de laboratorio han tenido como consecuencia la necesidad de alargar el estado de alarma, implantar medidas de contención muy superiores a otros países, y pagar un alto precio en infectados y vidas humanas", ha dicho Granda.

Solo en el mes de abril unos 30 millones de personas han acudido a las farmacias, según una encuesta de la empresa Gad3 encargada por el Consejo General y Fedifar. Asimismo, se han contabilizado 2,2 millones de llamadas telefónicas y 850.000 atenciones domiciliarias. Aunque la encuesta lo cuantifica por encima del 90 por ciento, no hace falta constancia de la alta satisfacción de los ciudadanos y pacientes que han acudido a las farmacias.