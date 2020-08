Enrique Ponce da la cara más enfadado que nunca: "¿Cómo pueden inventar cosas así?"

Enrique Ponce es uno de los grandes personajes del verano en la ‘socialité’ española. El torero valenciano no deja de ser noticia día sí y día también a colación de su noviazgo con Ana Soria, que tiene a media España ‘enganchada’. Los entresijos de la relación del diestro con la joven estudiante de Derecho se han convertido en carne de cañón para las revistas del corazón y el resto de medios dedicados a cubrir este ámbito informativo.

La situación ha llegado a ser incómoda para la pareja en lo que respecta a uno de los temas más comentados en los últimos días: unasupuesta discusión a gritos en la playa que ya ha sido desmentida. El tratamiento de esta historia, cuya falsedad se demostró cuando ya se había difundido por todo tipo de sitios, ha molestado sobremanera a Ponce. Sólo así se explica la actitud, muy inusual en él, con la que ha atendido a ‘El programa del verano’ este viernes.

Europa Press

Enrique Ponce da la cara más enfadado que nunca

No han sido unas últimas horas fáciles para el matador, ya que la feria taurina de Alcalá que iba a celebrarse este fin de semana ha sido suspendida debido al coronavirus. Si a la cancelación del que iba a ser su siguiente compromiso profesional le unimos un malestar arrastrado desde hace días al hilo de la aireada y falsa discusión con Ana Soria… Sí, el cóctel era explosivo.

A pesar de que Ponce suele mostrarse muy tranquilo en público, este no ha sido el caso en su última aparición televisiva. “Estoy reventado ya con esta situación. ¿Cómo pueden inventar cosas así? Es mentira todo. No hemos discutido ni nada de nada. Ni siquiera hemos estado en esa playa”, ha aseverado con indignación.

Ponce se siente “desbordado” últimamente: “No estoy acostumbrado a ser el objetivo de los medios y a este tipo de testimonios”. Desde luego, su enfado por la historia de la pelea que nunca ocurrió va muy en serio, ya que tendrá incluso consecuencias legales. “No me voy a quedar quieto, voy para adelante, voy a poner una demanda por falso testimonio. No me voy a quedar quieto y quiero que esto sirva de escarmiento”, ha declarado el torero a modo de sentencia.

La supuesta discusión a gritos de Enrique Ponce y Ana Soria en la playa

Fue el periódico La Razón el que alimentó la especulación sobre un encontronazo muy conflictivo entre Enrique Ponce y Ana Soria. La escena ya desmentida habría tenido lugar el pasado 18 de agosto por la mañana, en una de los lugares estivales más icónicos del país: el Cabo de Gata, en Almería. La fuente del diario era un supuesto testigo directo de lo ocurrido: Juan José Sánchez, vigilante de la playa en la que se afirmaba que había tenido lugar todo un momento de tensión entre el diestro y su pareja.

“Los gritos fueron subiendo de tono y se oían a distancia. No me quedó más remedio que acercarme para ver qué ocurría, y al ver al torero y a su novia discutir acaloradamente me quedé de piedra. Menudo espectáculo…”, reconoció el supuesto encargado de velar por la seguridad de los presentes en la playa, cuya identidad resultó ser todo un misterio después.

Lo que le contaron al 'vigilante' otros supuestos testigos de la escena reforzó aún más su visión de los hechos: “Esa pareja tuvo una discusión muy fuerte. La cuestión es que fue un episodio muy desagradable y a la vista de todo el mundo. Los motivos del altercado debieron ser muy fuertes para que Ponce se alterara tanto. Yo les vi a los dos muy nerviosos, no supieron controlarse… y saltaron los insultos y los reproches”.

Durante ese supuesto momento tan controvertido protagonizado por Ponce y Soria, apareció en escena un nombre que avivó la pelea: Paloma Cuevas, la todavía mujer del torero. “Algo relacionado con la ex mujer de este señor podría haber sido la principal causa de su enfrentamiento. El rostro de esa chica (Soria) era todo un poema, parecía haber llorado, se la veía muy afectada”, citó también La Razón hace unos días. Aunque todo, según los implicados y su entorno, resultó ser mentira.