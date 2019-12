Enrique Iglesias tiene una gran corte de seguidores -aunque arrase más en Estados Unidos y Latinoamérica-. Este 7 de diciembre llenaba en su concierto en el WizinkCenter con distintas generaciones y de distintas nacionalidades. Parejas, grupo de amigas y amigos, y familias han bailado al son del hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias. Abuelos y nietos han cantado desde Súbeme la radio a Héroe.

Solo con salir la gente se entrega, se embriagan con verle, y en el momento que suena la música ya el público comienza a cantar... así que bien se puede reservar para sus canciones más conocidas...

La pareja de Anna Kournikova sabe dar juego y como siempre lo ha hecho acercándose a su público, para que le tiraran desde tangas hasta pañuelos o regalarle una camiseta de la selección española de fútbol que iba grabada con el número 7 y su nombre, todo un detalle.

Las y los seguidores enfervorecidos no dejaban de tocarle y de intentar besarle y dos señoras son las que se han llevado el gato al agua. Sin dudarlo ni un minuto. Con dos escenarios y un pasillo central -como suele ser habitual- Enrique ha hecho las delicias de una fan, Patricia, que ha bailado y abrazado a su Hero y hasta le ha tocado el culo, incitada por Enrique Iglesias, seguro que ella no olvidará nunca este momento. Finalmente ha habido beso apasionado, de esta fan italiana, algo con lo que bromeaba Iglesias, ya que estando en Madrid, había sacado a una persona de fuera del país. Patricia no podía estar más emocionada mientras lucía una camiseta del artista.

Pero si los fans han jaleado al vástago de Julio Iglesias, más lo ha hecho su madre Isabel Preysler que no puede estar más orgullosa de su hijo.

La reina de corazones no se pierde ningún concierto de su hijo cuando actúa en Madrid. Y como una piña así han acudido los Iglesias, Preysler, Falcó, Boyer, etcétera, etcétera.

Isabel Preysler lo ha dado todo, levantada todo el tiempo, bailando y aplaudiendo junto a su querido Mario Vargas Llosa que también ha acudido a la cita de Enrique Iglesias. Hasta Vargas Llosa se ha levantado de su asiento para animarse con Bailando. Fernando Verdasco -casi mimetizado con su cuñado Enrique- y Ana Boyer, también. De lo más cariñosos no han dudado en hacer fotos con los fans y ellos mismos inmortalizando el momento. Tampoco podía faltar la ganadora e Masterchef Celebrity, Tamara Falcó, como ya anunciaba hace unos días... Y Boris Izaguirre, amigo íntimo de la familia. Además, de esta familia que da mucho de sí, también han estado tíos y primos de Enrique, y hasta sus hermanas Cristina y Victoria Iglesias, que nada más llegar saludaban a 'tía' Isabel Preysler de lo más cariñosas y al resto de la familia.

Como unas fans más, Cristina y Victoria -que están de paso por Madrid y que ayer pasarón por el restaurante Tatel del que Enrique Iglesias es socio junto a Rafa Nadal-, se acercaban hasta la primera fila del segundo escenario par aver más de cerca a su querido hermano.

Sin duda, una noche muy especial, que toda la familia guardará en el recuerdo al igual que sus fans que están deseando que vuelva a España para verle actuar.