Enrique y Eva: la pareja que ha casado el Estado sin que ellos lo supieran

Para el común de los mortales organizar una boda requiere de tiempo y paciencia. El caso de Enrique Moncada y Eva Velasco es bien distinto. Ellos llevan casados tres años y no se han enterado hasta ahora.

Enrique y Eva sí estuvieron a punto de casarse hace unos años, pero como explica Moncada en su cuenta de Facebook, tuvieron que aplazar la boda por distintos motivos. Es más cancelaron la boda, no se presentaron "en ningún sitio para la ceremonia", no firmaron ningún papel... ¿quién firmó entonces?

"Aún así, resulta que estamos oficialmente casados, cosa que por cierto, hemos confirmado solicitando también mi partida de nacimiento e inclusive hasta el certificado matrimonial, que, todo hay que decirlo llego en un tiempo record ! Y decía...Esto es lo que hay!...Sois Marido y Mujer..ta ra ta ta, ta ri ta ti ! Chúpate esa !!"

Lo descubrieron por casualidad

"Hace unos días mi dulce novia Eva, solicitó su partida de nacimiento para un trámite que no viene al caso, hasta aquí todo normal. A la llegada del fatídico documento, su sorpresa fue mayúscula al enterarse, que está legalmente casada...conmigo y desde hace ya casi 3 años, toma ya!"

¿Cómo es posible?: "Hace un tiempo (casi 3 años) mi espectacular novia y yo iniciamos los trámites civiles para fijar la fecha de nuestras nupcias oficiales, al final y por desgracia, nos vimos obligados a cancelarlo todo (...), y decidimos que desde entonces quedara el tema aplazado por un tiempo, por lo que cancelamos a todos los efectos, administrativos incluidos el expediente matrimonial (o eso creímos.)⁉️"

"Un error garrafal" que desencadena una boda solidaria

"Dejando de lado el hecho surrealista, de que el aparato administrativo del estado y/o los juzgados, cometan estos errores garrafales, y tanto me da quien sea el responsable, se me ocurre que menos mal, que todavía estamos enamorados...imaginaos que nos hubiésemos separado, y ahora, a ver quién paga ahora el divorcio etc, menudo follón!".

La decisión de la pareja es casarse (esta vez enterándose de que lo hacen): "Nos parece que podemos aprovechar para ayudar a algunas personas que lo necesitan de verdad, ergo mi "futura o pasada" esposa y yo, queremos pediros que apoyéis con vuestra aportación a la Asociación "Ningún Niño sin Techo" con motivo de nuestra boda, re-boda, dupli-enlace o como queráis llamarla, yo todavía no se qué nombre ponerle...a una causa importante y necesaria (...) aunque esta boda no sea la de nuestros sueños, siempre nos quedara un hermoso recuerdo, por haber protegido un poquito, a unos niños desamparados, aunque puede que todo empezara con una excusa absurda, por todo ello os damos las sinceramente las gracias de todo corazón.

Fecha del Evento : 16 de Febrero de 2019

LOS QUE ESTEIS INTERESADOS EN COLABORAR POR FAVOR HACEDNOSLO SABER POR MENSAJE PRIVADO. Todo lo que aportéis a esta buena obra, será entregado a la misma en un 100% (y con recibo)"