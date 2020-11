Empresas.- Biogen y CEMCAT firman un acuerdo para impulsar la formación de excelencia en Esclerosis Múltiple

a compañía biotecnológica Biogen y el Centro de Esclerosis Múltiple de Catalunya (CEMCAT) han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha un programa formativo de excelencia dirigido a profesionales de la Neurología dedicados al manejo de la esclerosis múltiple (EM).

Se trata de 'How to... in MS', un programa práctico, con una duración de un año, que permitirá aumentar el conocimiento de estos especialistas en la realización e interpretación de las técnicas avanzadas utilizadas para el diagnóstico y manejo de los pacientes con esclerosis múltiple con el objetivo de optimizar su práctica clínica diaria y, en consecuencia, una mejora en la calidad de vida del paciente.

"Nuestra institución cuenta con una historia de 30 años en asistencia, investigación, divulgación y formación en esclerosis múltiple. Nuestro compromiso es firme a la hora de contribuir a la formación de los profesionales de hoy pero también de los de mañana. En este sentido, con este nuevo acuerdo, Biogen está estableciendo una valiosa colaboración con el Cemcat, precisamente, en tiempos en los que se está produciendo un cambio paradigmático de la docencia hacia el mundo puramente digital", ha dicho el director del CEMCAT, Xavier Montalban.

Según ha comentado el director general de Biogen en España, Sergio Texeira, la alianza con el CEMCAT es para su compañía un motivo de "orgullo". "Nos une en un objetivo trascendental para nosotros, que es elevar el cuidado de los pacientes de EM a través de una comunidad profesional que trabaja desde la excelencia. Con una trayectoria de más de 25 años en investigación y desarrollo de tratamientos para la esclerosis múltiple, Biogen mantiene un fuerte compromiso con la capacitación y formación de los profesionales sanitarios españoles", ha dicho.

El programa formativo 'How to... in MS' se ha iniciado ya en formato 100% digital, con un carácter muy práctico y sacando el máximo partido a las tecnologías de videoconferencia y 'streaming', dando acceso a los participantes a contenidos de máxima calidad que incluyen charlas específicas, espacios de debate y sesiones prácticas impartidas en ocho temáticas distintas que serán abordadas desde una perspectiva eminentemente 'hands-on'. Un enfoque pensado para aquellos especialistas que quieran ir más allá del entorno de la consulta hospitalaria.