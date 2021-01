La emoción de Ana Obregón al recibir el regalo póstumo de los Reyes Magos en memoria de su hijo

2020 no ha sido el mejor año para Ana Obregón. La actriz y presentadora ha dado la bienvenida a 2021 con el deseo de olvidar uno de los momentos más duros de su vida, probablemente el que más. Por ello, en este día de Reyes, la presentadora de televisión ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía de su hijo Aless Lequio junto a su perrita Luna. Obregón recuerda con emoción cuando su hijo escribía la carta a los Reyes Magos. "Ese día no nos dijimos nada pero sé que los dos pedimos lo mismo. No pudo ser. Y sin embargo este año los Reyes Magos no se han olvidado de ti con su iniciativa", escribía la popular presentadora.

"Te han enviado un Certificado de Excelencia en el hospital por tu lucha constante, tu valentía y coraje, tu buen humor y tu solidaridad. Los Reyes Magos enviarán una carta personalizada a cada peque hospitalizado por cada carta que encarguéis. Aún estáis a tiempo", ha animado Ana Obregón en su texto.

En la segunda fotografía que ha compartido en su cuenta de Instagram, Obregón muestra el Certificado al que hace alusión en el texto, en el que Aless recibe un diploma "por su excelente comportamiento en el hospital, su fuerza sobrenatural". Por esos motivos, y por muchos más, el hijo de Obregón pasa a formar parte "de la lista oficial de los buenos de este año 2020".

El deseo a los Reyes Magos de Ana

En último lugar, la presentadora no ha querido perder la oportunidad de pedir su deseo a Sus Majestades de Oriente: "Este año os pediría que me dejarais solamente un segundo para volver a abrazar a mi hijo. Si no me podéis conceder, al menos os pido que custodiéis con amor eternamente a mi estrella", finalizaba Obregón.

Un mensaje que publica varios días después de regresar el balcón de la Puerta del Sol el pasado jueves para dar la bienvenida al año 2021 junto a Anne Igartiburu. La bióloga emocionó a los espectadores, e incluso ella misma, al recordar a su hijo desde el famoso balcón madrileño. Ana envió un mensaje muy claro: "Gracias porque este año he recibido tantísimas muestras de cariño, que quería agradecerlo. A todas aquellas personas que se identifican conmigo. Esta noche, cuando escuchemos las 12 campanadas, vamos a recordarles", dijo visiblemente emocionada.

"Vamos a recordar a todas las personas que desgraciadamente nos han dejado por la pandemia, muchísimas otras personas por el cáncer. Por ellos, los verdaderos héroes de este año. Por los que han luchado hasta el final, voy a pedir un aplauso. Un aplauso tan fuerte que les llegue hasta el cielo. Por ellos", concluyó la presentadora.

Recordemos que el joven perdió la vida con solo 27 años el pasado mes de mayo, en plena pandemia de coronavirus y tras varios años en su lucha incesante contra el cáncer. Tras esta dura pérdida, lo que Ana nos ha demostrado a todos, e incluso a sí misma, es que se puede seguir adelante a pesar del dolor.