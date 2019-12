Elegir un buen colchón es la clave para mejorar tu descanso

El descanso es una parte fundamental de nuestro día a día para poder rendir adecuadamente en nuestras obligaciones profesionales. La cantidad diaria de sueño recomendada por los expertos es de 8 horas, pero en muchas ocasiones este mínimo de descanso no se llega a cumplir. No obstante, es especialmente importante que cuidemos de nuestro descanso, ya que afecta directamente a nuestra salud física y mental. Según ASOCAMA, el 32% de los españoles se levantan sintiéndose cansados cada mañana. Las razones pueden ser variadas, pero entre ellas se encuentra el hecho de no disponer de una cama adecuada y de calidad. Mantener un nivel adecuado de sueño nos ayuda a mejorar nuestras capacidades cognitivas y de concentración, además fortalece nuestro sistema inmunitario.

Para acabar con los malos hábitos de descanso, es esencial empezar por hacerse con un colchón que nos aporte confort y un descanso continuo. En este ámbito, Maxcolchon cuenta con los mejores productos y especialistas que te ayudarán a descansar toda la noche y recuperar todas las horas de sueño perdidas, ya que es un fabricante especializado del sector y cuenta con más de 60 tiendas por toda España. La empresa te ofrece una experiencia de compra completa, porque cuenta con profesionales que te asistirán no sólo durante la elección del colchón más adecuado, sino que también se encargarán del proceso de compra y de ofrecerte la asistencia necesaria en la postventa. Además, también se encargan de supervisar el proceso completo de fabricación de sus productos.

Es cierto que no existen colchones milagrosos, pero son numerosos los modelos fabricados con materiales especialmente seleccionados para proporcionar un descanso adecuado, que se adapte a nuestro cuerpo y nos proporcione el confort necesario. Precisamente por eso, es esencial contar con un vendedor especializado, que tenga años de experiencia, y que avale la garantía y las certificaciones que vamos a adquirir. De este modo, no solo cuidarás tu descanso, sino que además notarás una clara mejoría en tu salud física y mental.

Todas las colchonerías de la firma cuentan con un equipo de profesionales que te asesorará y te ofrecerá una atención personalizada tanto para la compra de tu colchón, como para cualquier imprevisto que pudiera surgir durante la postventa. En Maxcolchon se encargan de cuidar todo los detalles, y por eso se preocupan de que su servicio de atención al cliente esté a la altura de las necesidades del consumidor, pudiendo asesorar a cada cliente sobre las mejores opciones teniendo en cuenta las necesidades y características de cada uno.

LAS CLAVES PARA ELEGIR UN BUEN COLCHÓN

Las opciones que podemos encontrar en el mercado de los colchones son infinitas, y esto puede generar numerosas dudas a la hora de decantarnos por uno u otro. Por lo tanto, hay una serie de claves o requisitos a tener en cuenta antes de aventurarnos a comprar cualquiera de los modelos.

En primer lugar, aunque a primera vista los colchones pueden resultar un tanto caros, hay que tener en cuenta que se trata de una inversión a largo plazo, ya que los colchones tienen una vida de entre 8 y 10 años. Además, aunque en un primer momento nos resulte costoso pagar un poco más de lo esperado, en el futuro agradeceremos la inversión por los beneficios que aportará a nuestra salud y descanso diario.

En segundo lugar, la cama es un lugar en el que pasamos una parte importante de nuestra vida, concretamente un tercio de ella. Por lo tanto, no cabe duda de que nuestra elección tiene que ser adecuada. Debemos buscar un colchón que cuide de nuestra espalda, que se adapte a la forma de nuestro cuerpo y que tenga la textura y consistencia perfecta para proporcionar el descanso adecuado, de manera que podamos dormir durante toda la noche sin desvelarnos por incomodidad o por dolores en nuestra musculatura.

Por último, podría decirse que el requisito más importante es acudir a un vendedor de confianza que nos ayude a seleccionar el producto que más se adapte a nuestras necesidades. Los especialistas recomiendan acudir a un fabricante con experiencia en el sector, que sea serio y de cofianza. Cuando acudimos a un servicio de calidad, nos ofrecerá todas las garantías, asegurará las condiciones y tendrá las características claramente expuestas, sin trampa ni cartón.

En definitiva, la compra de un colchón es una decisión muy importante, que debemos seleccionar teniendo en cuenta muchas características y contando con los mejores profesionales del sector, independientemente de que pueda resultar más caro. Aun así, cuando contamos con empresas asentadas en el sector y con años de experiencia, generalmente suelen ofrecer precios muy asequibles, ya que gracias a su trayectoria cuentan con mayor margen y capacidad.