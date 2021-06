EBAU: ¿Qué ocurre si el alumno se contagia antes del examen?

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, aprobó a finales de abril la actualización de las 'Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la realización de la evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 2021 y de otras pruebas de similares características convocadas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias'.

En este documento, que recoge medidas generales de prevención de la transmisión, así como medidas específicas para la organización de la prueba y la protección de la salud del alumnado, profesorado y personal trabajador, se ha aconsejado asegurar una distancia de 1,5 metros y ventilar 15 minutos antes de las clases.









Bien es cierto que también hace hincapié en que no podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con la COVID, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad (aunque no presenten síntomas) y aquellas que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido o se encuentren en periodo de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID.

El documento, sin embargo, no especifica cómo actuar con los estudiantes afectados por alguna de las circunstancias anteriores, debido a que la resolución de estas situaciones es competencia de las universidades y las comunidades autónomas.

EN CATALUÑA NO SE PERDERÍA LA CONVOCATORIA ORDINARIA SI EL ALUMNO DA POSITIVO

En cualquier caso, los protocolos de estas comisiones tendrán que cumplir con las recomendaciones acordadas en la Comisión de Salud Pública, que aseguran que las comisiones podrán arbitrar medidas alternativas de diversa índole para que los estudiantes no vean impedido su derecho a presentarse a la antigua Selectividad y puedan acceder a la Universidad en igualdad de condiciones.

No obstante, y sin tener en consideración de qué autonomía es cada alumno, si se da positivo a partir del próximo 6 de junio ya no da tiempo a cumplir la cuarentena. Por tanto, el estudiante deberá acudir a la convocatoria de septiembre (7,8 y 9 de este mes). Un supuesto que se ha tratado de evitar por parte de algunos centros educativos ya que han organizado clases online para la semana previa a los exámenes con el fin de que los alumnos perciban un riesgo menor y no acudan temerosos a su examen.

Hay una circunstancia en Cataluña. En esta CCAA en la que no se pierde la convocatoria ordinaria. Por tanto, los alumnos sí pueden acudir una semana después de realizar los exámenes. Esto se traduce en que, si no pueden examinarse del 8 al 11 de junio, tienen una nueva oportunidad en el tribunal de incidencias que está convocado para el 15, 16, 17 y 18 de junio.

Los exámenes de Selectividad, a los que se presentan cada año más de 200.000 estudiantes en toda España, se realizaron el año pasado con medidas excepcionales para evitar contagios, como el uso de mascarillas o la multiplicación de sedes, incluyendo pabellones deportivos o recintos feriales, que facilitaron la distancia de seguridad de dos metros de distancia entre estudiantes. Unas iniciativas para paliar el avance del virus que también se repetirán este año con la nueva convocatoria a la EBAU.