'GH Dúo': Los concursante se enfrentan a su pasado.. y a su presente dentro de la casa

MADRID, 8 (CHANCE)

Tras los batacazos de las últimas ediciones de Gran Hermano y visto el éxito que ha tenido Gran Hermano VIP 6, desde Maediaset han decidido seguir apostando por los personajes conocidos antes que por los anónimos con una nueva versión del formato en la que incluye la novedad de que en en esta ocasión los VIP concursarán y pelearán por el premio final en pareja.

Con la idea de juntar a parejas y ex parejas sentimentales conocidad del panorama nacional, Telecinco y la productora del programa han decidido a juntar personajes como Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales, la pareja que forman Antonio Tejado y Candela Acevedo y, en el apartado de ex parejas, por el momento, figuran Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Pero estas no son todas las parejas que entrarán esta noche en la casa de Guadalix de la Sierra y es no será hasta la primera gala cuando conozcamos con quienes concursarán Ylenia Padilla y Yurena, dos concursantes confirmadas sin pareja, y cuantos concursantes convivirán finalmente dentro de las cuatro paredes más famosas de España.

Una de las grandes bazas con las que juegan desde la cadena, y que le otorgan cierta ventaja y atractivo a este nuevo formato desde antes de empezar siquiera es que muchos de estos personajes llevan consigo viejas rencillas y polémicas de lo más actuales que seguro que harán saltar por los aires la casa de Guadalix. Desde la tensa relación entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá con sus contínuas idas y venidas provocadas por los celos hasta el más que posible choque de trenes entre la ganadora de Supervivientes e Ylenia con el atractivo además del reencuentro de dos viejos amigos de la infancia como Kiko Rivera y Antonio Tejado.

YLENIA-SOFÍA, ¿DUELO DE DIVAS?

Aunque se podría decir que ahora mismo entran como amigas, lo cierto es que Ylenia Padilla y Sofía Suescun vivieron tiempos convulsos en los que su relación no era la mejor de las relaciones posibles.

Para recordar sus polémicas, tenemos remontarnos a los tiempos en los que la de Benidorm mantuvo una relación sentimental con Suso. Como no podía ser de otra forma, la ganadora de Gran Hermano al conocer esta nueva pareja, sacó una vez más las garras, como de costumbre, y puso el punto de mira de toda su artillería contra la cantante de Pégate. ¿Serán capaces de mantener la buena relación que mantienen en los últimos tiempos o volverán a salir los fantasmas del pasado? ¿Será Alejandro Albalá quién destape la caja de los truenos?

UN NUEVO CAPÍTULO DE LA HISTORIA DE ALEJANDRO Y SOFÍA

Sin duda una de las grandes protagonistas del nuevo reality será Sofía, como ya l ha diso en los dos anteriores, que además terminó ganando. La hija de Maite Galdeano vuelve a la casa de Guadalix acompañada de su ex novio Alejandro Albalá.

Una pareja que ocupará muchos minutos de televisión durante el concurso, toda vez que tanto su relación y sus posteriores idas y venidas han sido de lo más mediáticas. Recordemos que el cántabro dejó en directo delante de toda España a la ganadora de Supervivientes mientras esta aún estaba en la isla y que desde por aquel entonces han ido aireando sus aventuras y desventuras por los platós. Son ellos dentro, la casa es un auténtico polvorín.

¿LE PEDIRÁ EXPLICACIONES KIKO RIVERA A ALEJANDRO ALBALÁ?

La historia de Albalá con Sofía no será la única que estará muy presente en Gran Hermano Dúo, y es que Alejandro se tendrá que enfrentar con su pasado al convivir con Kiko Rivera, el hermano de su ex pareja Isa Pantoja.

Se producirá así un encuentro en el que el ex de Sofía tendrá que aclarar muchas cosas al Dj, después de haber echado sapos y culebras de su experiencia con la familia Pantoja.

IRENE ROSALES SE ENFRENTA POR PRIMERA VEZ A LA AUDIENCIA

Otro de los enfrentamientos que viviremos durante esta primera edición de GH Dúo es el de Irene Rosales con la audiencia, y es que esta será la primera vez que la mujer de Kiko Rivera se exponga públicamente. Siempre manteniéndose en un segundo plano de lo más discreta, ahora se lanza a la aventura de encerrarse en una casa en la que estará bajo la atenta mirada de las camaras las 24 horas del día.

Pero este no es lo único por lo que tiene que temer la sevillana, y es que como apuntaba Gustavo González en la revista Rumore el entorno estaría preocupado por la imagen que se podría mostrar de la pareja, sobre todo por parte de Kiko.