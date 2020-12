La drástica decisión del doctor Cavadas tras el inminente comienzo de la vacunación en España

Pedro Cavadas, unos de los médicos que más se ha pronunciado en los últimos meses sobre el coronavirus, ha decidido dejar de hablar de la pandemia y no volver a mostrar su punto de vista sobre este asunto, justo en el momento en el que el periodo de vacunación está a punto de comenzar en toda Europa. En este sentido, el médico valenciano se mostró preocupado por la rápida creación de las vacunas, ya que a su juicio se necesitan varios años para tener una vacuna segura.

"Con todo el respeto, es el tema que menos me ha importado; no tengo nada que ver. Me ha liado con ese tema y no tengo nada que decir al respeto", ha explicado el doctor Cavadas sobre las vacunas antes de fijar su postura de forma definitiva. "Esto es como Paco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro y es Ali", en referencia a su paciente, al que han realizado tres cirugías por una neurofibromatosis con gran deformidad esquelética y facial.

Cavadas se distancia del análisis de la pandemia

Durante estos meses, Cavadas ha concedido diversas entrevistas para explicar algunos datos relacionados con el futuro de la pandemia, su visión sobre la inminente llegada de las vacunas, y también sobre las medidas de protección que deben tomar los ciudadanos para seguir luchando contra la pandemia. En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez pareció haber llegado a la misma conclusión que él en relación con un asunto crucial: la fecha cuando dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas, uno de los elementos de protección más importantes para evitar el aumento de contagios. En varias ocasiones, el cirujano valenciano ha explicado que todavía queda un tiempo hasta que podamos decir adiós a las mascarillas: "Quitarse la mascarilla tal vez sea opcional dentro de dos años". Esta idea fue ratificada el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, donde se presentaron las líneas generales del Plan de Vacunación del Gobierno Sánchez y también se afirmó que el uso de las mascarillas continuará siendo obligatorio "al menos durante el próximo año 2021".

Las hipótesis del doctor Cavadas sobre la pandemia

El doctor Cavadas no ha ocultado nunca sus discrepancias con la gestión que estaba haciendo el Gobierno sobre la crisis del coronavirus, una de sus intervenciones más sonadas se produjo con Pablo Motos en el plató de 'El Hormiguero'. En este sentido, Cavadas también se ha mostrado ciertamente dudoso en relación con los plazos que contempla el Gobierno para poder vacunar a toda la población, según los cálculos del Ejecutivo en el primer semestre de 2021. En este sentido, Cavadas señaló que el tiempo de margen óptimo para la llegada de una vacuna segura tendría que ser de entre "dos y cuatro años", y esa teoría le permitió apuntar que el uso de las mascarillas seguiría siendo obligatorio, al menos, durante los próximos 24 meses.

