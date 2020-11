El doctor Cavadas apunta a Sánchez el error más grave del Gobierno durante la pandemia

El doctor Pedro Cavadas es una de las inminencias más importantes de nuestro país a la hora de analizar el impacto de la pandemia en territorio español. La covid-19 sigue dejando cifras récord de contagiados y fallecidos en España y por ello tanto el Gobierno de Pedro Sánchez y los diferentes gobiernos regionales han tenido que tomar medidas muy estrictas para intentar frenar el frenético ascenso de esta curva.

En este sentido, a finales del pasado mes de octubre volvió a entrar en vigor en nuestro país un estado de alarma, el segundo en menos de un año para intentar frenar el avance de la pandemia en nuestro país. Entre las medidas que se aprobaron en el Real Decreto del Estado de Alarma se contempla un toque de queda a nivel nacional para intentar disminuir la movilidad y las concentraciones nocturnas. También quedó contemplada la norma que permite a las diferentes comunidades autónomas poder cerrar perimetralmente su territorio para evitar la movilidad externa con otras comunidades autónomas.

Cavadas analiza los errores del Gobierno de Sánchez

Pero, incluso sin conocer todavía si estas medidas son efectivas, en el horizonte ya aparece la opción de un posible confinamiento domiciliario parecido al del mes de marzo pero un poco más suave en cuanto a la movilidad. Este escenario ha sido descartado, por ahora, por el Ministerio de Sanidad, pero si la curva de contagios y fallecidos no disminuye cualquier cosa puede pasar en nuestro país.

En este sentido, el doctor Cavadas se ha mostrado muy crítico con la gestión que ha realizado el Gobierno y que está realizando en esta segunda ola: "Una nave en la tormenta se gobierna mejor con un capitán, a ser posible de verdad, que con 17 capitanes, cada uno pensando en sus intereses".

En una entrevista concedida al diario ABC, el doctor valenciano se ha mostrado muy enfadado con la evolución de la pandemia en España y también por la crisis sanitaria, económica y social a la que se enfrenta nuestro país. En este sentido, Cavadas advierte que "la crisis económica apenas ha empezado y la sanitaria no parece haber apelado a la sensatez tan evidente de que los técnicos dirijan las actuaciones".

El cirujano valenciano reitera su pesimismo nueve meses después de que alertara sobre los riegos de la pandemia https://t.co/45rhHBMAqV — ABC.es (@abc_es) November 1, 2020

También ha explicado que parece ser que las autoridades pertinentes no han aprendido nada de la primera ola, cometiendo uno de los errores más importantes, no haber leído la magnitud de este problema desde el primer momento: "No hemos aprendido nada de la primera ola pandémica. No es cuestión de mala suerte. Quien haya gestionado esto lo ha hecho muy mal y no una vez, sino dos. Hay están los resultados".

Sobre la gestión que ha realizado el Gobierno, Cavadas no entraba en su asombro al señalar que considera imposible que nadie dentro de la administración pudiese prevenir los efectos de la situación a la que nos enfrentábamos: "Es imposible que no lo vieran venir. Lo vi yo y unas decenas de miles de personas. Hemos ido todos por detrás".

Las consecuencias de la pandemia según Cavadas

Por último, el cirujano quiso ir más allá y explicar las consecuencias de una mala gestión en la pandemia más allá de los efectos sanitarios, también teniendo en cuenta los efectos económicos y sociales: "Esto no va a acabar bien. Un país arruinado, sin gestores, de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil". Según ha señalado en varias ocasiones, el doctor Cavadas prevé que la vuelta a la normalidad se produzca dentro de dos o tres años y la recuperación económica dentro de una década.

