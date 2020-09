El doctor Gaona estalla contra la obligación de llevar a los niños al colegio: “Ni puñetero caso”

El colaborador de COPE, el doctor José Miguel Gaona, ha estallado este fin de semana contra la obligación de la Fiscalía General del Estado a llevar a los niños a los colegios a partir de este mes de septiembre en plena segunda ola de contagios por el coronavirus. Lo ha hecho a través de una emisión en directo en su canal de Youtube ‘La Reunión Secreta’, donde se mostraba tajante y subrayaba que el órgano del Gobierno no tenía “poder moral”.

Y es que esta semana la Fiscalía ha recordado a los padres que tienen miedo a llevar a sus hijos a los centros escolares que, de no hacerlo, podrían estar incurriendo en un delito. Según recoge el Código Penal, no llevarlos al colegio podría acarrar multas y hasta 6 meses de prisión. “Su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales”. Aseguraba el ministerio público en un comunicado el pasado jueves.

Gaona, alto y claro sobre la Fiscalía

“Cosas realmente preocupantes para cualquier democracia occidental. La Fiscalía General de nuestro país, no sé si llamarle país o llamarle “Reich”, ha impuesto bajo amenaza penal si no llevas a tus hijos al colegio”, comenzaba este viernes La Reunión Secreta el doctor Gaona en su particular monólogo. El colaborador del Fin de Semana de COPE se quejaba, además, de la premura en la que la Fiscalía había salido al paso para amenazar a los padres.

“Qué rápido se han puesto de acuerdo. Ya podían haber hecho lo mismo con algo que una gran parte de la población lleva tanto tiempo demandando, como es la ocupación. Esto lo han resuelto prácticamente en horas, por no decir en pocos días”, argumentaba Gaona en Youtube.

Gaona estalla por la obligación de llevar a los niños al colegio

“¿Cómo es posible que se nos amenace a los padres penalmente en una situación tan extraordinaria de pandemia? ¿Qué derecho hay a ello?”, protestaba el reputado psicólogo forense en su canal. “Si se creen ustedes que nos pueden obligar se van a encontrar con miles de personas, con una muralla brutal que nos le vamos a hacer ni puñetero caso. Así de claro y así de rotundo. Yo no les voy a decir lo que voy a hacer en mi caso particular, pero son ustedes avezados y pueden llegar a una conclusión rápida”.

He buscado “valentía” en la wikipedia y me salen estos dos minutos de video. @doctorgaonapic.twitter.com/mhAIZc20qv — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 6, 2020

Unas palabras que han recibido el aplauso del presentador Iker Jiménez, a cuyo programa ‘Cuarto Milenio’ suele acudir con frecuencia Gaona como tertuliano. Iker le calificaba como “valiente” a través de las redes sociales por su monólogo de este viernes.

“Aquellos que nos mintieron y nos engañaron, con aquellos que insisten en no tomar medidas, no nos van a obligar”, exclamaba Gaona. “No tienen poder moral. No tienen tampoco la valentía de poder hacerlo. O quizás la cobardía de intentar hacerlo bajo el escudo de sus cargos. ¿Creen que tomando represalias los padres, abuelos y profesores vamos a priorizar esas amenazas a la salud? Esos niños que tienen menos posibilidades de enfermar, no de contagiar. Los niños no viven en una burbuja, en una granja, como nos quieres hacer creer los medios de comunicación. No. Los niños vuelven a casa”.