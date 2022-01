El doctor Carballo habla claro sobre la efectividad de las vacunas contra ómicron

El doctor César Carballo, urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, se ha convertido en una de las voces más conocidas de nuestro país a la hora de analizar el avance de la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En estos momentos, en el que la sexta ola sigue dejado un frenético ritmo de contagios debido al impacto de ómicron, Carballo sigue usando sus redes sociales para lanzar consejos y analizar los datos que se registran.

En medio del debate sobre abordar el coronavirus como una gripe, España ha superado los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada (3.042), con 134.942 nuevos positivos y una presión hospitalaria en planta (13,3 %) y en UCI (23,5 %) que sigue comprometiéndose poco a poco a medida que avanza la transmisión. Según los datos sobre la evolución de la pandemia del Ministerio de Sanidad, del total reportado hoy, que representa el tercer registro más alto desde el inicio de la pandemia, 79.601 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas.



El dato de este martes sitúa a España como el segundo país de Europa en mayor número de contagios notificados en el último día. Por delante se encuentra Reino Unido, con 142.224 y una incidencia de 3.613 casos, y por detrás de España está Italia, con 101.762 infecciones y 3.108 puntos en la transmisión. Francia ha registrado 142.224 contagios y una incidencia de casi 4.000 casos.

Carballo, sobre el futuro de la vacunación

En este punto, y en medio del debate sobre la posibilidad de 'gripalizar' el virus. La vacuna sigue siendo una de las principales herramientas para frenar la pandemia, y sobre ella se ha pronunciado Carballo en las últimas horas en redes sociales, después de que un seguidor le preguntase sobre el tiempo de efectividad de la vacuna. En este sentido, Carballo no ve necesaria la vía de una cuarta dosis, justo en un momento en el que la campaña de refuerzo con una tercera dosis no ha llegado a toda la población.

"Las dos dosis ya nos protegen de forma efectiva frente a enfermedad severa con ómicron, la tercera o Booster refuerza esa inmunidad al menos, elevando anticuerpos y células T memoria. De momento, no necesitamos una cuarta dosis, puede estar tranquilo".

Esta reflexión se produce horas después de que el doctor Carballo mostrase su apoyo a las vacunas. Lo hizo en el programa de TRECE 'La Azotea': "Las vacunas nos han ayudado muchísimo. Vemos gente de 80 años vacunadas y contagiadas de ómicron que está pasando por un catarro. Creo que el fin de la pandemia está cerca y va a llegar, espero, con vacunas esterilizantes como la que se está trabajando en España".

Sobre las personas que han decidido no vacunarse, Carballo señaló que siente temor porque se están enfrentando a ómicron sin ningún tipo de escudo: "En nuestro país la vacunación siempre ha sido libre. El problema es que se van a enfrentar a ómicron sin ningún tipo de escudo y viendo lo que he visto en el hospital no me gusta nada. Es una lotería genética. Hoy hemos visto el caso de una persona de 42 años que no se había vacunado y ha entrado directo en la UCI. Pienso que esa gente que no se quiere vacunar es irrecuperable y ahora va a recibir la primera dosis de la vacuna con ómicron. Eso sí, con mucho riesgo".