El doctor Carballo habla claro de los síntomas más claros que están detrás de un covid persistente

El urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo, se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más conocidos de nuestro país a la hora de analizar la situación epidemiológica tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, en los últimos meses su atención se ha centrado en la evolución de ómicron, una variante que disparó la incidencia de los casos durante la sexta ola.

Ahora, con la incidencia a la baja, la atención se centra en otros aspectos relacionados con las consecuencias de la pandemia. Una de ellas puede ser la presencia de covid persistente.

El descenso de la sexta ola se frena

La incidencia covid se estanca, tras descender solo 5 puntos en el último día hasta los 430 casos, con España aún en riesgo alto de trasmisión, pero con una ocupación hospitalaria en las unidades intensivas (8,1 %) y en planta (4 %) que continúa bajando en todo el país.

Los datos del Ministerio de Sanidad indican que en una semana el indicador de trasmisión acumulada a 14 días ha decrecido en una media de únicamente 8 puntos diariamente, en un contexto en el que todas las comunidades han ido flexibilizando las restricciones a medida que ha ido perdiendo magnitud la sexta ola. Aumenta en Baleares, Castilla y León, Extremadura, Galicia y País Vasco.









Se han notificado 21.936 nuevos casos (23.149 este martes), mientras repunta la incidencia acumulada a 7 días, de forma leve nuevamente, en 6 puntos hasta los 211 casos, senda que comenzó el jueves pasado cuando llegó a los 192 y comenzó a subir.

La OMS pide que no se reduzcan las pruebas de identificación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que la reducción o el abandono de las pruebas de detección de la covid en muchos países está dificultando un seguimiento adecuado de la pandemia, que "está lejos de su fin" justo ahora que cumple dos años.

"El virus sigue expandiéndose a niveles aún demasiado rápidos, y aunque ha habido una tendencia descendente, seguimos por encima de los 10 millones de casos semanales", ha avisado la responsable de la unidad técnica anticovid de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Mientras que su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha apuntado que muchos países en Asia-Pacífico están sufriendo fuertes aumentos de contagios y muertes, mientras en otras latitudes numerosos países han reducido drásticamente los tests, lo que reduce la habilidad para ver dónde está el virus y cómo se propaga.

El doctor Carballo da las claves del covid persistente

Con estos datos encima de la mesa, el doctor Carballo ha contado en su consultorio de MARCA con la presencia del experto Francisco Mera, con el que ha analizado las claves del covid persistente, sobre todo en relación con los síntomas que pueden indicar su presencia.

"Lo más frecuente es el cansancio físico, la gente se siente como con un gripazo, como que estás hecho polvo y que cualquier cosa que hagas es como un esfuerzo sobrevenido. Hay gente que llega a no salir de casa. Muchos que hacían deporte ya no lo hace lo que repercute también en su organismo. Luego está la parte de la memoria, que es importantísima, porque no se pueden concentrar, la falta de atención, la falta de aire, que ahora por ejemplo una persona joven se fatiga subiendo unas escaleras porque no puede respirar. Algunos también refieren como dolor un poco errático, que les duele todo", explicaba Mera.