El doctor Carballo despeja una de las grandes dudas sobre el origen de la hepatitis infantil: "Queda claro"

El doctor César Carballo se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más conocidas, desde el punto de vista mediático, a la hora de analiza la última hora epidemiológica, que en las últimas semanas ha estado marcada por el descenso de la incidencia tras la sexta ola, en la que la variante ómicron marcó el ritmo de la evolución epidemiológica en España.

Ahora, con la pandemia en clara tendencia a la baja y con la relajación de alguna de las medidas de protección que entraron en vigor por la covid-19, existen otros asuntos importantes desde el punto de vista sanitario que el doctor Carballo ha analizado en las últimas horas, destacando por encima de otros el origen de la hepatitis infantil que ya se ha dejado notar en algunos puntos de nuestro país.

El doctor Carballo analiza la hepatitis infantil

Sobre esta cuestión, el doctor Carballo se ha pronunciado en su sección semanal que tiene en la web de MARCA, donde ha contado con la ayuda de un experto para analizar la verdadera trascendencia de esta hepatitis y cuáles pueden ser sus consecuencias.

César Carballo analiza la reanimación cardiopulmonar y la nueva hepatitis infantil https://t.co/XGOuSa1Pvo vía @marca — Cesar Carballo (@ccarballo50) April 19, 2022

Javier Cantón, bioquímico y doctor en Biología, ha explicado al doctor Carballo algunos de los primeros datos que se tienen sobre esta hepatitis que se ha dado entre los más pequeños: "Todavía no sabemos de donde viene y llama la atención porque las hepatitis agudas así entre niño que no tienen una causa conocida están excediendo las estadísticas habituales. Por ejemplo, en Escocia suele haber cuatro al año y en tres semanas de marzo se encontraron cinco casos (...) De momento no hay ningún virus que conozcamos detrás de todo esto".

Tras analizar todas las dudas que hay respecto al origen de esta hepatitis, el doctor Carballo ha querido descartar junto a Cantón un rumor que existía respecto a su origen y que la comunidad científica ha descartado categóricamente: no tiene relación con la vacuna contra la covid-19.

"Lo que sí queda claro profesor, y es algo que tenemos que decir claramente, y es que no está relacionado con la vacuna del coronavirus. Es un mensaje que quiero que quede claro", ha señalado Carballo.

"Agradezco que me permitas comentar esto porque en el momento que sale algo raro todo el mundo piensa en posibles efectos secundarios de la vacuna. Ninguno de los niños que ha tenido hepatitis aguda estaba vacunado, porque como casi siempre, se está centrando en 5 años por debajo (...) Si no estás vacunado y tienes hepatitis puede ser por mil cosas, pero la vacuna no", ha subrayado el experto Javier Antón.

Por último, el doctor Carballo también ha comentado las informaciones que apuntaban a que el origen de esta hepatitis podría ser una infección por coronavirus, aunque también se ha descartado y se han abierto las puertas a otras posibilidades: "Hay que decir que cualquier virus puede provocar una hepatitis o una inflamación del hígado, pero en este caso tampoco se ha demostrado la relación causal con el virus del coronavirus".