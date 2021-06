El doctor Cabrera responde tajante a Irene Montero: "Me vais a permitir que no sea políticamente correcto"

El doctor Tomás Cabrera acudía el pasado domingo a 'Liarla Pardo' para analizar las principales noticias de actualidad en España. Entre ellas, destacan las palabras de Irene Montero en la Asamblea Ciudadana sobre los asesinatos machistas en nuestro país desde que acabó el estado de alarma y Cristina Pardo ha querido recoger la opinión del experto.

Esto era lo que decía la ministra de Igualdad ante sus afiliados. "Hay una oleada de asesinatos machistas desde que terminó el estado de alarma y desgraciadamente creemos que puede continuar así durante el verano. Agresiones sexuales, violencias machistas, y por supuesto las más terribles. Las que terminen en asesinatos. De nosotras depende frenar esa ola. Hay que estar alerta y no bajar la guardia", indicaba Irene Montero.









El Doctor Tomas Cabrera Psiquiatra Forense desmonta la teoría verborreica de Irene Montero de que el brote de Violencia y asesinatos Machistas se debe al desconfinamiento.



Para el psiquiatra forense, y en relación a estas declaraciones, "es una insensatez. Pero bueno, estamos acostumbrados a que diga ese tipo de cosas. Aquí no hay una ola ni nada. Es cierto que la pandemia ha generado muchas tensiones conyugales pero no es menos cierto que no ha habido muchas más separaciones porque haya habido una pandemia. La inmensa mayoría de los hombres somos gente normal que vivimos con nuestras mujeres y luego hay cuatro 'desgraciaos' que hay que pillarlos y meterlos en la cárcel. Esa es la realidad.

Además, añadía que "no hemos observado en las estadísticas que haya habido más casos ni olas, ni tsunamis. Y esto es lo que hay, amigos. Las cifras están ahí. No lo digo porque alguien se vaya a molestar. Yo sólo digo lo que veo".

Unas palabras que desmontarían la premisa que recogía Irene Montero en la Asamblea Ciudadana sobre esa cuestión. Una Asamblea que confirmó el relevo del liderazgo del partido en manos de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

