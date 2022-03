¿Disponer de más tiempo libre nos hace felices? Los expertos advierten que no siempre es positivo

Todos nos hemos quejado alguna vez de que no tenemos suficientes horas de tiempo libre en el día. Sentir que estamos ocupados constantemente y que no disponemos de horas para nosotros mismos y para hacer lo que queramos es una de las preocupaciones más habituales de nuestra sociedad. Los expertos se han planteado la cuestión de si realmente tener más tiempo libre implica una mayor felicidad en los individuos. Por ello, realizaron una investigación que ha sido publicada en la revista 'Journal of Personality and Social Psychology', donde explican que tener demasiado tiempo libre no es beneficioso.

Aunque se sabe que disponer de poco tiempo para uno mismo implica mayores niveles de estrés y ansiedad, tener demasiado tiempo desocupado puede tener resultados negativos. Para sacar estas conclusiones, los investigadores analizaron los datos que obtuvieron de una encuesta realizada en la 'Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo', en la que participaron 21.700 estadounidenses. Este estudio fue realizado en los años 2012 y 2013, donde las personas describían lo que habían hecho a lo largo de las 24 horas del día, especificando la hora exacta en la que habían realizado sus actividades y cuál fue su duración. Además, debían aclarar cómo de satisfactorio había sido para ellos.

Más tiempo no implica más felicidad

Detectaron que, cuantas más horas de tiempo libre tenían los sujetos, aumentaba también su bienestar. Sin embargo, llegaba un punto del día en el que se estabilizaba y comenzaba a descender. No obstante, también tomaron como referencia los datos obtenidos en el estudio 'National Study of the Changing Workforce', realizado a estudiantes trabajadores entre los años 1992 y 2008. De las preguntas que se les realizaron, una de ellas incluía la explicación por parte de los encuestados sobre la cantidad de tiempo libre que tenían y cuán satisfactoria era su vida. Descubrieron, de nuevo, la disponibilidad implicaba un bienestar pero solo hasta un determinado momento, en el que descendía significativamente.

Con la intención de aumentar los datos de su estudio, los investigadores realizaron dos experimentos con 6 mil voluntarios. El primero consistió en pedirle a un grupo de personas que imaginasen tener un tiempo de descanso diario a lo largo de seis meses. Despues, tenían que decir cuánto gozarían si dispusiesen en realidad de ese tiempo que habían inventado. Aquellos que se habían adjuntado períodos altos o bajos disfrutaban menos que los que se imaginaron un tiempo de ocio moderado. Los que no poseían de suficiente tiempo se estresaban más que los que tenían un tiempo moderado. Sin embargo, las personas con altos niveles padecían de un sentimiento de baja productividad (por lo tanto, a una insatisfacción) que los moderados.

La clave está en hacer actividades productivas

En el segundo experimento, los participantes debían imaginar un tiempo libre de entre las 3,5 y las 7 horas en total (moderado o alto), así como pensar qué actividades practicarían durante esas horas. Los resultados mostraron que los individuos con más tiempo pero no productivas, sentían poca satisfacción. No obstante, si participaban en actividades productivas, sus niveles de bienestar aumentaban drásticamente, igualando a los que disfrutaban de un tiempo de descanso moderado.

"Aunque nuestra investigación se centró en la relación entre la cantidad de tiempo discrecional y el bienestar subjetivo, nuestra exploración adicional sobre cómo las personas gastan su tiempo discrecional resultó reveladora", explican los autores de la investigación. Por eso, los expertos creen que el hecho de poseer un día entero libre sin ser rellenado de actividades que nos hagan sentir productivos, provoca infelicidad. Para evitar esto, los científicos apuntan que "en los casos en que las personas se encuentren con una cantidad excesiva de tiempo, como la jubilación o haber dejado un trabajo, nuestros resultados sugieren que estas personas se beneficiarían si dedicaran su nuevo tiempo a un propósito".