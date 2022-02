¿Disolver la vacuna con agua hace que pierda eficacia? Un virólogo analiza lo que ha pasado en Cantabria

Hace unas semanas, trascendía una noticia sobre la inoculación de la dosis de la vacuna contra la covid a niños en Santander. Un error en la disolución de las dosis de la vacuna contra el coronavirus obligaba a revisar a un centenar de menores. Desde Sanidad, se insistía en que este suceso no tenía efectos negativos para salud. La incidencia se produjo el pasado 18 de diciembre, donde se diluyó la vacuna con "agua para inyección, en lugar de con suero fisiológico".

El Servicio Cántabro de Salud se puso en contacto con las familias de los niños a los que se les administró, para ofrecerles una "serología" y "comprobar si han desarrollado anticuerpos" o no. Este miercoles, la Consejería de Sanidad de Cantabria ha confirmado que la disolución errónea que se inoculó a un centenar de niños ha sido efectiva y "todos han desarrollado anticuerpos".









Todas las muestras de los afectados se han procesado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) después de que Sanidad se percatara del fallo, que consistió en que se disolvió la vacuna con agua para inyección en lugar de con suero fisiológico. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo para analizar esta noticia. ¿Habría perdido eficacia el virus? ¿Es "peligroso" disolver una vacuna en agua?

"NO CREO QUE HAYA UN PROBLEMA MAYOR"

El proceso de preparación de una vacuna, para empezar, es el siguiente. "Cuando se disuelve un componente activo, la mayor parte de los que usamos para inoculación en animales o en personas son solubles en agua. El hecho que se use suero salina implica que va a mantener una concentración de ph y de sales similar a la que tenemos en la sangre. Entonces, es algo que haría que eso que nos vayamos a inocular sea más 'estable'", ha asegurado.

Además, añadía que "cuando trabajamos con células o agentes vivos, el hecho de usar agua podría afectar a que ese agente o célula dejase de estar viva pero en el caso de estas vacunas basadas en el ARN mensajero no tiene por qué destruirlo por disolverlo en agua. Seguramente pueda afectar que la vacuna en agua es menos estable en el tiempo. El ARN que tienen las vacunas están rodeados de una vesícula lipírica sea menos estable en agua que en el suero y eso, si lo inoculamos rápido no creo que haya un problema mayor".





Con las vesículas lipíricas, que envuelven al ARN y se dejan en agua mucho tiempo, probablemente "desaparezcan al cabo de unas cuantas horas y sean menos estables que teniéndolas disueltas en suero fisiológico que tiene una concentración de sal que van a hacer que esas vesículas no se disuelvan tan rápidamente. No es lo peor que le puedes hacer a la vacuna, pero no es óptimo".

Por ejemplo, calentar la muestra a 65º y tener la vacuna a elevadas temperaturas durante media hora podría afectar a su composición o el hecho de disolverlo en un ácido también puede disolver más rápidamente las vesículas... pero, en este caso, no hay nada por lo que preocuparse. Los niños han generado anticuerpos y lo ocurrido no entraña mayor riesgo para la salud.