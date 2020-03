Disfraces, perros de juguete y coches llenos: las multas más surrealistas de la cuarentena

Son muchas las personas que están tirando de ingenio para saltarse esta cuarentena. Y no es la mejor opción. Te recordamos que por tu salud y por la de los demás debes permanecer en casa. Salir sólo para lo imprescindible.

Pese a esta obligación moral, que debemos todos cumplir... todavía hay algunos que hacen oídos sordos e intentan salir por todos los medios de casa. Eso sí, tirando de una originalidad envidiable.

En Murcia, por ejemplo “cazaron” a un dinosaurio callejero. Un vecino que salía disfrazado por las calles desiertas ante el estado de alarma. La policía local tiraba de humor a través de Twitter: “Que tengas complejo de Tyrannousaurus rex no está contemplado”

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades. El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado. #quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm

Otro ciudadano en Palencia intentaba “rodear” el estado de alarma sacando a pasear a un compañero muy especial: un perro de juguete. JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional pedía sensatez a los ciudadanos durante el estado de alarma decretado por el Gobierno y trataban de concienciar a la población compartiendo a través de Twitter las imágenes del perro de juguete en cuestión.

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19 . Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia ... NO nos engañas y además serás sancionado. Es una cuestión de salud pública. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3

Por desgracia, hay más ejemplos de incivismo en estas circunstancias. Un vecino de Motril fue detenido el pasado 19 de marzo por saltarse la cuarentena. Circuló con un coche lleno con sus ocupantes sin el cinturón de seguridad y no respetó un alto policial. Además, en Palafrugell (Gerona) un ciudadano fue denunciado por sacar a pasear a una cabra a modo de mascota.... tal y como informaron los Mossos.

Ni canaris, ni porcs vietnamites, ni una cabra com aquesta que hem vist avui a Palafrugell són excusa per sortir al carrer i trencar el confinament. Si us plau, #quedatacasa #coronavirus pic.twitter.com/tho3WGoGAa