La dieta que sigue Gisele Bündchen para mantenerse así a los 42 años: lo cuenta ella misma

Gisele Bündchen es una exitosa modelo conocida en todo el mundo, incluso llegó a ser reconocida como la mejor modelo del mundo durante años por su reputación sobre la pasarela. Desfiló por última vez el 5 de agosto de 2016, a sus 36 años, y se despidió en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

No obstante, ha seguido mostrándose activa en el ojo público a raíz de la publicación de su libro, 'Lessons: My path to a Meaningful Life', en el que habla tanto de sus experiencias profesionales como personales. Asimismo, siempre ha destacado por ser una de las profesionales que mejor cuida su alimentación, por lo que fue pregutnada por ello en la revista Vogue. Entonces, contó el régimen que sigue, supervisado por el nutricionista Allen Campbell, detallando que cumple seis reglas básica para tener una alimentación equilibrada y saludable.









Desayuno

La supermodelo desayuna fruta y verdura, "alrededor de las 6 de la mañana", cuenta. "Nos enfrentamos al día con un vaso de agua templada y zumo de limón para equilibrar los niveles alcalinos del cuerpo y arrancar el sistema digestivo. Continuamos con un zumo revitalizante de hierbas y un smoothie ultravitaminado, hecho en la batidora con frutas orgánicas. Más tarde, en la mañana hacemos un brunch con fruta fresca, huevos, aguacates, pan sin gluten y manteca de coco", explica sobre su primera comida del día.

Zumos y smoothies

También come entre horas. En este caso, prepara zumos y smoothies. Aunque también le gusta preparar plato con fruta de temporada, que sea lo más variada posible con el objetivo que aporte las vitamminas necesarias.

'Superalimentos'

Además de las frutas y verduras de su huerto, la modelo "cocina cereales integrales como el arroz, la quinoa, el mijo o las judías con aceite natural de coco". Bündchen se esfuerza por tomas productor naturales y rechaza todos los que tengan harina o azúcar blancos: "Hoy en día adoro el principio según el cual 'el cuerpo es como un templo' y amar y nutrir nuestros cuerpos puede hacer que nos sintamos mejor. Mi receta favorita casera es un plato dividido en siete porciones con col rizada, brócoli, quinoa, aguacate, remolacha, batata y tomates cherry. Funciona tanto para almorzar como después, así como en una tarde atareada", dice en el mencionado medio.

Carne y pescado

Por otro lado, respecto a la carne, solo come carne roja una vez al més. De hecho, siempre es carna magra como bistec, pato o pollo. A la hora de comer pescado, se decanta por el salmón salvaje.

Horario de la cena

La modelo también da mucha importancia a los horarios. Concretamente, le gusta cenar entre las 17.30 y las 18.00 horas. Según cuenta, de esta manera, pasan las horas suficientes para poder hacer la digestión antes de irse a dormir, pudiendo así también acostarse temprano y descansar.

"Retiro de silencio"

"Trato de emparejar mi cura detox con un retiro en silencio, ya que es la manera perfecta de descansar el cuerpo y la mente por un fin de semana. Siento que esta desintoxicación física y mental incluso me ayuda a estimular mi sistema inmunológico, pues ya nunca caigo enferma", apunta, dejando claro que es algo que intenta hacer dos veces al año.