Díaz Ayuso defiende que "nadie ha muerto" por contaminación en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "nadie ha muerto" por contaminación en Madrid al no ser "real" la alarma para la salud pública, recalcando que "Madrid está haciendo las cosas correctamente" para buscar cada vez más "ciudades más verdes y limpias". "Ese es nuestro compromiso", ha aseverado Díaz Ayuso en su primera entrevista de 2020, realizada en 'La Cadena Ser'.

Preguntada sobre el proyecto del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 'Madrid 360' para mejorar la calidad del aire en la capital, la presidenta regional ha destacado que la coordinación entre el Consistorio madrileño y el Gobierno regional es "absoluta" y ha indicado seguidamente que lo que hay que hacer ahora que haya más información a los ciudadanos cuando haya episodios de contaminación o túneles cerrado.

En esta línea, ha indicado que desde la Comunidad de Madrid se está trabajando en los proyectos de parking disuasorios, empezando por el nueve de Colmenar Viejo.

Asimismo, ha querido resaltar que "nadie ha muerto" por contaminación en Madrid afirmando que no hay una alarma para la salud pública. "Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistemas de transporte, cada vez hay más renovación de calderas y vehículos. Lo importante es que cada vez se use más el transporte público y se peatonalicen zonas turísticas", ha recalcado la jefa del Ejecutivo madrileño. "Tal y como se expone no es real", ha aseverado.

Además, ha insistido en que hay que atajar la contaminación "poco a poco", subrayando que en Madrid se está "haciendo lo correcto para buscar "ciudades cada vez más verdes y limpias".