Diana Quer, un año después

GRAF786. A POBRA DO CARAMIÑAL (A CORUÑA), 15/06/2018.- El autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como el Chicle (3d), asiste a la reconstrucción de la desaparición y muerte de la joven madrileña, una prueba solicitada por la Fiscalía y la acusación particular que ejercen los padres de Diana Quer, hoy en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal. EFE/ Cabalar Cabalar