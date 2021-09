El día que Londres rindió tributos de Princesa a Lady Di

El 6 de septiembre de 1997 se celebraba en Londres uno de los funerales más emotivos y conmovedores que se recuerda a la lo largo de la historia: el de Lady Di.

Lady Di, la que fuera Princesa de Gales, había fallecido el 31 de agosto junto a su entonces pareja Dodi Al Fayed, cuando el coche en el que escapaban de los focos de la prensa fotográfica se estrellaba contra uno de los pilares del túnel de la Place d'Alma de París.

Ese mismo verano, concretamente el 1 de julio, Lady Di había cumplido 36 años que celebró rodeada de sus amigos y asistiendo por la noche a una gala benéfica. Este 2021, Diana habría cumplido 60 años.

On the eve of what would have been her 60th birthday, the late Diana, Princess of Wales graces the cover of Tatler’s British issue. But who would she have been today? @TinaBrownLM celebrates the unforgettable People’s Princess in the June issue. pic.twitter.com/6qKrQUIHch