DGT: la multa a la que te enfrentas por "guardar" una plaza de aparcamiento

Cuando vamos a un sitio muy concurrido en coche, puede ser exasperante encontrar una plaza de aparcamiento. Por ello, en ocasiones se baja un amigo y empieza a buscar a pie algún lugar en el que podamos aparcar. Encuentra el sitio perfecto y lo que hace es quedarse ocupando el espacio de pie para evitar que nadie nos lo quite. Es decir, se queda guardándonos el hueco hasta que somos capaces de llegar con el vehículo hasta él. Sin embargo, ¿Es esto legal? Pues la respuesta es un no rotundo.

Según comunica la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, "los peatones solo pueden pisar la calzada para cruzar la calle (cuando no hay ningún paso de peatones) y para subirse a un vehículo que se encuentre a su altura. Si no hay una acera o ningún espacio adecuado para refugiarse, deberá mantenerse en los extremos de la calle, donde no correrá ningún peligro de atropello". Por lo tanto, esta ley se estaría infringiendo en caso de que esperemos parados en la calzada a que nuestro colega llegue con su coche para aparcar.

Un comportamiento muy caro

Es más, quien realice este comportamiento no va a salirse de rositas. Si las autoridades le ven, le puede caer una sanción y tendrá que abonar 80 euros. Además, si llega otro coche que no es el de tu amigo y quiere aparcar en el sitio que estás "guardando", tiene todo el derecho y no está cometiendo ninguna infracción o delito. Si queremos que esa persona se retire del lugar que está ocupando y no cede ante una conversación pacífica, tendremos el poder de llamar a la policía para que le saque del lugar y le ponga la multa correspondiente por su comportamiento incívico.

No obstante, esta no es la única técnica empleada para guardar un sitio a un amigo o familiar. También se puede dar el caso de un vehículo que ocupe dos plazas a propósito para que nadie más pueda aparcar en ese lugar. Esta conducta también es sancionable. Lo primero es que la policía municipal puede llamar a una grúa para que retire su vehículo de la calzada, puesto que está invadiendo dos plazas de aparcamiento, es decir, un sitio excesivo para el que necesita su coche. Además, la multa que puede recibir el conductor va desde los 80 hasta los 200 euros. Por lo tanto, mucho cuidado con guardar una plaza de aparcamiento a un colega, porque te puede salir caro.