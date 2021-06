DGT: el motivo por el que una mujer de 78 años fotografiada a 298 km/h no tendrá que pagar la multa

Hace poco más de un año, en pleno confinamiento, una cámara de la Dirección General de Tráfico (DGT) captó el coche de María Teresa Bonet circulando por Barcelona a una velocidad de 298 kilómetros por hora, en una zona restringida a 60 km/h. Ahora, tal y como ella misma ha comunicado, el consistorio le ha comunicado que no tendrá que no tendrá que abonar finalmente la sanción, que sería de unos 600 euros de pago mas otros 6 puntos de retirada del carnet de conducir.

Precisamente la propia Bonet ha llevado esta queja durante un año al Ayuntamiento, asegurando que la multa no era correcta y que no tendría por qué pagarla. Ahora le han dado la razón después de que desde el gobierno municipal hayan defendido por activa y por pasiva que el radar que tomó la foto “está homologado” y que “existe constancia fotográfica del vehículo identificado”. Cada recurso que presentaba la conductora era desestimado, al menos hasta este junio.









A 298 km/h por un tramo de 60 km/h



El pasado 28 de abril de 2020, cuando España entera estaba todavía confinada en sus casas, María Teresa Bonet salió de su casa de Barcelona en dirección a Sabadell para abrir la Farmacia. Eran las 8.29 horas cuando la conductora llegaba hasta la altura de la Ronda de Dalt cuando el radar de tramo determinó que conducía a casi 300 km/h cuando el límite era 60. Una velocidad que le hubiese hecho recorrer el trayecto en apenas unos minutos.

“Todo el mundo estaba confinado pero yo soy una farmacéutica comprometida y convencida de mi trabajo”, explicaba la propia usuaria en una entrevista en la cadena RAC1. Inmediatamente interpuso el recurso en el Ayuntamiento, alegando que era imposible, teniendo en cuenta la ficha técnica, que su Audi Q2 circulase a esa velocidad, teniendo en cuenta que no puede superar los 212. Desde el consistorio mantenían que no había ningún problema con el radar.









El Ayuntamiento retira la multa



“Hasta hace cuatro días no podía hablar del tema sin ponerme a llorar. Me parece tan increíble”, explicaba el pasado 21 de mayo la propia María Teresa en la entrevista de RAC1. No obstante, esta semana ha hablado la concejala de movilidad, Rosa Alarcón, que ha anunciado que no cobrarán la multa a la mujer de 78 años. La miembro del gobierno municipal ha reconocido que el expediente informativo que se abrió "nos ha mostrado los diferentes errores que ha habido y, por tanto, vamos a corregir y a retirar la sanción a esta mujer".

Por tanto, María Teresa no tendrá que pagar los 600 euros porque, principalmente, su coche ni siquiera puede alcanzar esa velocidad máxima, según recogía el propio informe técnico del vehículo. Además, el propio consistorio catalán ha reconocido el error y se ha comprometido a revisar los protocolos para "que esto no vuelva a pasar nunca más".