Desvelado el motivo por el que Chanel no se quita las gafas de sol desde su vuelta de Eurovisión: "Perdonadme"

Chanel ha hecho historia. Nuestro país ha quedado en tercera posición en Eurovisión gracias al 'SloMo' que ha hecho que España rompa con una mala tendencia en el festival que duraba muchos años, quedándonos en infinidad de ocasiones en la cola de los participantes. A su vuelta a Madrid, la cantante se subió al escenario de la Plaza Mayor de Madrid por las fiestas de San Isidro. Sin embargo, había algo que no terminaba de cuadrar a los espectadores de la actuación.... ¿por qué Chanel no se quitó las gafas de sol?









El motivo por el que lleva las gafas prácticamente de forma permanente desde que abandonó Turín es porque "de tanto llorar tengo conjuntivitis", contaba la propia Chanel con una sonrisa. Anécdotas aparte, lo cierto es que la intérprete de 'SloMo' está muy agradecida por todo el cariño que ha recibido. Tanto ella como su equipo. "Gracias las tengo que dar yo, a vosotros y a vosotras porque vuestra pasión, vuestras velitas, vuestros buenos deseos, nos han llegado". De hecho, tras su actuación en Madrid insistía en ese agradecimiento porque "cuando nos bajamos del escenario nos sentimos ganadores artísticos y morales".









La humildad de la artista, su esfuerzo y el tesón ha hecho que la candidatura llegue a lo más alto. Ahora, Chanel descansará para afrontar sus nuevos proyectos profesionales. El último que ha trascendido es que formará parte del reparto del nuevo musical de Nacho Cano llamado 'Malinche' y que se estrenará el próximo 15 de septiembre en IFEMA.

Audio









El mítico componente de Mecano aseguró en 'Herrera en COPE' que este espectáculo es "inmersivo, en el que la gente se va a sentir dentro de la selva, va a sentir lo que sienten los aztecas, lo que sentían los españoles, cómo todo aquello se acabó fusionando y celebrando que México existe como una nación colorista y maravillosa".

Así ha analizado Carlos Herrera el paso de Chanel en Eurovisión: "Todos los que la atacaron se han hecho 'chanelistas'"



Herrera ha hablado sobre ese tercer puesto histórico que ha logrado Chanel en Eurovisión. El comunicador ha asegurado que "El tercer puesto en el concurso, aunque, en realidad, es un segundo puesto, después de una canción magnífica. Gracias al poderío de una muchacha que le ha sacado petróleo de una canción ramplona. Todo lo que le faltaba a esa canción lo puso Chanel Terrero con su baile, su fuerza, con su puesta en escena , que yo no recuerdo un show tan potente como el que ha llevado esta mujer a Eurovisión. Es cierto que no ha ganado, pero ha sido reconocida como una de las grandes triunfadoras del Festival y para su carrera eso va a ser bárbaro, ya que es un festival que cada vez a más frikis", comienza contando el presentador.









"Además, Eurovisión ha dado a Televisión Española lo que no recordaban desde hace años, con un 50% de share a medianoche, cuando empezaron las votaciones, siendo casi 9 millones de espectadores", cuenta sobre cómo ha repercutido este éxito a la cadena pública. Asimismo, ha hablado de lo mucho que beneficia el certamen a los países que lo organizan: "Constatando el éxito eurovisivo, Eurovisión, para el país que lo organiza, no es un marrón como algunos piensan. 2, 3, 4 horas de permanente publicidad del país en el que vives, de llenar una audiencia de 300 millones de paseos e imágenes de las diferentes zonas, pues te dan ganas de ir a Italia. Es una gran chollo para el país que lo organiza, para la televisión pública, ya que Chanel representa a RTVE no a España".