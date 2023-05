Detectan con una sencilla prueba alteraciones cerebrales en pacientes con migraña crónica

El Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) ha descubierto que una sencilla prueba no invasiva, una ecografía transcraneal, detecta alteraciones cerebrales en pacientes con migraña crónica.

El hallazgo podría contribuir a mejorar el diagnóstico de la migraña crónica, una de las enfermedades más prevalentes e incapacitantes del mundo que la OMS la considera como la principal causa de discapacidad entre los 15 y los 49 años.

Según ha explicado la neuróloga de Can Ruti Lola Vilas, se considera migraña crónica cuando se sufre, como mínimo, 15 o más días al mes durante un mínimo de 3 meses y, aunque se desconoce parte de la fisiopatología de la migraña, los médicos saben que se genera en diferentes estructuras cerebrales, entre ellas los núcleos del tronco encefálico, que se llama sustancia gris periacueductal.

Esta está formada por un conjunto de neuronas que, cuando no están alteradas, permiten la modulación del dolor y otros estímulos sensoriales, según Vilas.

La neuróloga ha precisado que el diagnóstico preciso de la migraña, especialmente la crónica, es dificultoso ya que los pacientes pueden sufrir un dolor de cabeza inespecífico que puede conducir a errar en el diagnóstico.

Por eso, encontrar biomarcadores de migraña ayudaría a mejorar el conocimiento de la enfermedad, a establecer el diagnóstico y a predecir su progresión y respuesta a una terapia.

En este sentido, la ecografía transcraneal, una técnica no invasiva, inocua y fácil de hacer, puede jugar un papel importante, según un estudio elaborado por el departamento de Neurociencias del Hospital Germans Trias que ha descrito por primera vez la presencia de cambios estructurales en la sustancia gris periacueductal en pacientes con migraña crónica.

Estas alteraciones, según los neurólogos, que han publicado su investigación en la revista 'The Journal of Headache and Pain', podrían detectarse con la prueba ecográfica en la misma consulta hospitalaria.

El estudio, llevado a cabo durante dos años, incluyó a más de un centenar de personas a las que se les practicó esta ecografía, más de la mitad de las cuales con migraña crónica y episódica.

Así vieron que, en comparación con los voluntarios sanos y con migraña episódica, quienes la padecían de forma crónica presentaban diferencias ecográficas de la sustancia gris periacueductal.

Vilas ha destacado que éste sea el primer estudio que ha evaluado la presencia de alteraciones cerebrales en pacientes con migraña mediante ecografía transcraneal y "ha demostrado ser útil en el diagnóstico de otras enfermedades neurológicas, ya que permite la visualización de estructuras cerebrales profundas".

"Por eso, extender y generalizar esta prueba podría convertirse en un biomarcador de cronificación de la migraña", ha indicado la neuróloga.

"Se necesitan nuevas herramientas para reducir el retraso en el diagnóstico de la migraña, para facilitar el inicio del tratamiento en fases más incipientes, y detectar predictores de respuesta a los tratamientos", ha añadido la también neuróloga de Can Ruti Laura Dorado, para quien la ecografía transcraneal puede ser útil para diagnosticar y pronosticar la migraña.