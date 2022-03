El detalle de Juan del Val hacia Nuria Roca tras el estreno de su obra de teatro en Madrid

Juan Del Val está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, pero también personales... al igual que su mujer, Nuria Roca, que este viernes estrenaba en la Gran Vía madrileña 'La gran depresión', obra de teatro que interpreta junto a Antonia San Juan y donde no pudo faltar su marido, para apoyarla y mostrarle todo su cariño. Por ello, el guionista y tertuliano de 'El Hormiguero' tuvo el detalle de deshacerse en elogios hacia su mujer, palabras recogidas por 'Chance' de Europapress.

El colaborador de televisión confiesa estar más nervioso que Nuria Roca frente al estreno de su mujer como actriz: "pues sí, nervios pero de los que gustan. De los que pasas mal pero estás como emocionado. Vengo de verla ahora y está mucho más tranquila que yo". Además, nos asegura que siente una gran admiración hacia su mujer siempre que la ve: "siento un poco lo que siento siempre que la veo, en algún lugar, donde no estamos juntos, que es admiración".

Reconoce la dificultad de la obra de teatro y de enfrentarse a algo nuevo: "la obra, ya veréis, es divertida pero tiene mucho texto, tiene complicaciones y me parece increíble y un milagro que lo haga" y compara la nueva aventura de Nuria Roca con su propio puesto de trabajo y asegura, que ella tiene más mérito: "me parece que lo que ella hace esta noche aquí, es algo muy difícil. Yo, modestamente, lo que hago, es hablar cuando me preguntan. Poca cosa más".

La constancia y dedicación son básicos para que una relación sobreviva a lo largo de los años y agradece que Nuria Roca sea su acompañante de vida: "al final, es una relación de bastante más de veinte años y eso yo creo que es imposible que se mantenga bien si no haces cierto esfuerzo. Con Nuria, todo es extraordinariamente fácil, de verdad, así que tampoco hay que hacer tanto, es todo muy sencillo".

Su apoyo a Antonio Resines

Juan del Val apoya incondicionalmente a Antonio Resines y está de acuerdo con que viaje fuera de Madrid para recuperarse: "apoyo todo lo que él decida hacer, por supuesto. Ha pasado por un momento complicado y ha tomado esa decisión" por eso, reconoce el mérito del actor de ser querido por todos, algo que es símbolo de éxito en la vida: "me parece sensacional. Antonio, yo pienso que hay algo en el maravilloso y es que todo el mundo le quiere. Uno, cuando hace balance de su vida, y es una persona querida, ese es el triunfo. Si ha decidido ir a Cantabria a descansar, como si ha decidido irse a Suecia, me parecerá magnífico".









El escritor, prefiere no dar importancia a las críticas en redes sociales: "yo creo, sinceramente, que a las redes sociales hay que hacerles el caso que hay que hacerles. No me parece que hay que darle tanta importancia, es cierto que hay veces que se toman dos comentarios como si eso fuera una cosa que ha sucedido cuando, en realidad, no ha sucedido nada más, no hay que darle tanta importancia. Nosotros en casa, no se la damos jamás".

En cuanto a cómo viven sus hijos, la fama de él y Nuria, nos asegura que lo hacen de forma natural: "fíjate, el consejo que le damos es que no hace ni siquiera falta. Todo lo viven con bastante naturalidad. Viven con naturalidad la profesión de sus padres y él sabe que tiene unas ventajas pequeñas y otras que son desventajas".