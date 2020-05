El detalle de Antonio Vega en el funeral de Antonio Flores que emocionó a Lolita

Este sábado 30 de mayo se cumplen 25 años del fallecimiento de Antonio Flores , uno de los artistas más importantes y queridos en nuestro país. Su marcha supuso un duro golpe a la industria que siempre le recuerda con el arte y con su estilo particular que conseguía imprimir en cada una de sus canciones, algo que le hizo único y también muy recordado después de más de dos décadas si su arte.

El legado musical de Antonio Flores 25 años después de su marcha

Antonio Flores forma parte de de una etapa brillante de la música española, donde otros muchos artistas también consiguieron colocar sus producciones y estilos en las principales listas de éxitos. Uno de ellos era Antonio Vega, conocido por su carrera en en el grupo 'Nacha Pop' . Vega era un buen amigo de Antonio Flores y fue una de los artistas que más lamentó su fallecimiento, estando presente en su tanatorio apoyando a toda la familia durante su despedida.

En ese sentido, la hermana de Antonio Flores, Lolita, quiso recordar una anécdota que tuvo lugar en el tanatorio de su hermano junto a Antonio Vega. Esta experiencia fue recordada en el programa 'Tu cara me suena' de Antena3, cuando Lolita era miembro del jurado junto a otros artistas como Chenoa .

La artista desveló este secreto después de que Jordi Coll hiciese una magnífica interpretación de uno de los temas más recordados de Vega, 'El sitio de mi recreo', una canción que provocó en Lolita una lluvia de recuerdos que provocó que la hermana de Flores desvelase esta anécdota que tuvo lugar en su tanatorio: Antonio Vega, además de ser muy amigo de mi hermano y mi hermana, ha sido de los cantantes preferidos míos. Lo he conocido, he tenido el placer de compartir con él un disco en el que el ponía voz a una canción de mi hermano con mucho homenaje y hemos compartido mucho".

El gesto de complicidad de Antonio Vega con Antonio Flores en su tanatorio

Lolita, tras desvelar la buena relación que ella y su familia tenían con Antonio Vega procedió a contar esta anécdota: "Yo tengo una anécdota que es un poco triste, no me voy a poner de pie para contarla. Es un poco triste pero es una anécdota que se le puede definir como de autor y de ser un ser maravilloso. Con lo que me dijo aquel día yo creo que se define muy bien Antonio Vega. Mi hermano estaba muerto, claro, lógico, estábamos en el tanatorio. Estaba muerto pero tenía la caja abierta y estaba muy guapo, parecía un príncipe y yo estaba hablando con él. Me estaba despidiendo de él y entonces sentí que alguien me cogió del hombro y me pasó un papelito doblado, algo que me sorprendió. Era Antonio Vega y me dijo "sigue, sigue, solamente dile que si se siente muy solo que me llame que cuando quiera me voy con él", unas palabras que relató Lolita muy emocionada recordando la figura de su hermano y de Antonio Vega.

La familia de Antonio Flores, toda una estirpe de grandes artistas , recuerdan con mucho cariño la figura de su hermano, sobre todo con su estilo particular a la hora de subirse a un escenario a interpretar canciones como 'No dudaría' o 'Pongamos que hablo de Madrid', dos canciones que forman parte ya de la memoria musical colectiva de miles de españoles que durante varias décadas han cantado y bailado sus canciones y que seguramente lo seguirán haciendo en el futuro.

