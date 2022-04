Desde el #JeSuisCharlie hasta el asesinato de Bin Laden: Los hitos más importantes de la historia de Twitter

Después de varias jornadas de dudas al respecto, Twitter anunció este lunes que ha aceptado la oferta de compra del empresario estadounidense Elon Musk por unos 44.000 millones de dólares y que dejará de cotizar en bolsa. Luego de una mañana de especulaciones y de que Wall Street suspendiera su cotización ante un acuerdo inminente, la empresa indicó en un comunicado que Musk, a través de una entidad, pagará 54,20 dólares por acción en la compra.

En un principio, el multimillonario no iba a entrar en el consejo de administración, pero eso no quitó que empezara a hacer consultas aleatorias sobre cómo mejorar la aplicación. Desde entonces, la compañía intentó ofrecerle un asiento en la cúpula, donde tendría un mayor poder de decisión. Musk hizo un amago de aceptar, aunque reculó, ya que haber aceptado habría implicado no poder pasar del 15% del accionariado.

Sin embargo, finalmente en la jornada de ayer, Elon Musk se hizo con la propiedad de la empresa Twitter, con lo que se espera que pronto, a no mucho tardar, se pueda vivir algún cambio en el funcionamiento de la red social, o incluso alguna novedad interesante que pueda genera inquietud y curiosidad en los usuarios. Antes de que esta situación se dé, en COPE vamos a repasar esos tweets que, con el paso de los años, han quedado inmortalizados.

¡Hola Jack!





Es la primera publicación de la historia de esta red social, un primer mensaje lanzado al aire en el que Jack, uno de los creadores de la por aquel entonces llamada "twtrr"; en el que decía poner a punto su cuenta. Dicho tweet es del día 21 de marzo de 2006.

Un hallazgo sin igual





Quizá quede ya muy lejos, pero la realidad es que ha pasado ya bastante tiempo. Allá por enero de 2008, la NASA descubrió que había hielo en la superficie de Marte y el robot encargado de llevar a cabo la exploración, el Mars Phoenix, lanzó un tweet diciendo: "¿Estáis listos para celebrar? Preparaos, ¡tenemos agua helada en Marte! ¡Mi mejor día!".

Una Boda Real

En el año 2010, la Familia Real británica creó una cuenta de Twitter para realizar el cometido de anunciar el enlace matrimonial del Príncipe de Gales, Guillermo, y su actual esposa, Catherine Middleton.

Una redada en directo

Era su vecino, y escuchó un ruido raro. Sohaib Athar en ese momento, la una de la mañana del primero de mayo de 2011; pero tenía a todo un Osama Bin Laden como vecino en su casa, en Abbottabad. Con este tweet, y sin quererlo, contó en directo la muerte del líder de Al-Qaeda, algo que, para Sohaib Athar, fue "un evento extraño".

'Todos somos Charlie'

Es solo una foto, pero generó uno de los movimientos solidarios más grandes de la historia. El hashtag #JeSuisCharlie, (Todos somos Charlie), se convirtió en enero 2015 en una corriente de vida que en Twitter reflejaba una solidaridad sin límites. Esto mismo se viralizó enormemente durante los días de los atentados a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que tiñeron de luto el comienzo de aquel año.