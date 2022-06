Descubren que el olfato nos ayuda a decidir quiénes son nuestros amigos

Los seres humanos nos guiamos por la vista, puesto que con este sentido somos capaces de percibir e interpretar la realidad. Por ejemplo, observando el lenguaje corporal de otras personas que se encuentran a nuestro alrededor, podremos saber si están enfadadas o incómodas. También puede explicar en las relaciones de pareja que nos atraiga un cierto tipo de personas. En el caso de los hombres, suelen fijarse en mujeres con caderas anchas y ellas en hombres fuertes. Esto se debe a que, en nuestro cerebro de manera inconsciente, estamos buscando a la persona idónea para procrear.

Sin embargo, en este aspecto aunque no lo notemos, el olfato juega un papel muy importante. Por ejemplo, a la hora de escoger pareja nos guiamos en gran medida de este sentido aunque no seamos conscientes de ello. Por lo tanto, ¿Ocurre lo mismo cuando hacemos amigos? Ya sabemos que los mamíferos terrestres no humanos se olfatean entre sí para decidir si alguien es amigo o enemigo. Ahora, un estudio publicado en 'Science Advances' ha determinado que el ser humano hace lo mismo. Es decir, que buscamos personas que tengan un olor corporal similar al nuestro para hacernos sus amigos.

Amigos a través del olfato

Para llegar a sus conclusiones, el equipo de investigadores creó una nariz electrónica que era capaz de analizar los parecidos entre los olores corporales y que podía predecir qué extraños tenían más probabilidades de llevarse bien durante las interacciones. A lo largo del estudio, los autores escogieron a 20 grupos de amigos no románticos del mismo sexo, los cuales afirmaban que según se conocieron sintieron una gran conexión. Se tomaron muestras de sus olores corporales mediante la nariz electrónica.

"Debido a que los humanos buscan amigos que sean similares a ellos, planteamos la hipótesis de que los humanos pueden olerse a sí mismos y a otros para estimar subconscientemente la similitud del olor corporal, lo que, a su vez, puede promover la amistad", explican los autores de la investigación. Descubrieron que los olores de las personas que tienen un vínculo de amistad son más similares que aquellas parejas formadas por completos desconocidos.

"Hay química en la química social"

"Descubrimos que las calificaciones objetivas obtenidas con una nariz electrónica y las calificaciones subjetivas obtenidas de olfadores humanos independientes convergieron para sugerir que los amigos huelen más parecidos entre sí que las díadas aleatorias", comentan los expertos. Además, decidieron utilizar la nariz electrónica y hallaron que esta puede determinar qué extraños escogidos al azar tenían más probabilidades de establecer relaciones positivas. "En otras palabras, podríamos predecir el vínculo social con una nariz electrónica. Por lo que sí hay química en la química social", señalan.

Pero esto no es todo, ya que quisieron ir un paso más allá. Y es que sus resultados confirman que aquellos individuos que sufren pérdidas de olfato suelen experimentar complicaciones a la hora de establecer sus relaciones sociales. "Creemos que nuestros resultados implican que podemos parecernos más de lo que creemos a otros mamíferos terrestres en los que el olfato juegan un papel mucho más evidente y primordial. Este mensaje es importante, porque más allá de una comprensión más profunda del comportamiento humano, puede apuntar hacia nuevos caminos basados en el olfato para la intervención en el deterioro de las relaciones sociales", concluyen los investigadores.